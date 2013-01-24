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    Наушники с микрофоном

    SHL5605PP/10
    Общая оценка / 5
    • Погружение в четкий естественный звук Погружение в четкий естественный звук Погружение в четкий естественный звук
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      Наушники с микрофоном

      SHL5605PP/10
      Общая оценка / 5

      Погружение в четкий естественный звук

      Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 699.00грн
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      Наушники с микрофоном

      Погружение в четкий естественный звук

      Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      Погружение в четкий естественный звук

      Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 699.00грн
      Найти похожие продукты

      Наушники с микрофоном

      Погружение в четкий естественный звук

      Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Погружение в четкий естественный звук

        с MusicSeal для изоляции звука

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Амбушюры, запоминающие форму
        • Односторонний плоский кабель
        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

        Точно настроенные 40-мм излучатели обеспечивают естественное, чистое звучание

        Точно настроенные 40-мм излучатели обеспечивают естественное, чистое звучание

        Погрузитесь в кристально чистое, естественное звучание с идеально настроенными 40-мм излучателями. Благодаря опыту создания идеального звука Philips ваши наушники CitiScape с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.

        Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

        Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

        Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбушюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.

        Звукоизолирующие накладные амбушюры не пропускают шум города

        Звукоизолирующие накладные амбушюры не пропускают шум города

        Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, благодаря звукоизолирующим накладным амбушюрам. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Вы сможете оценить все детали звучания ваших любимых композиций.

        Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

        Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

        Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

        Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

        Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

        Сверхмягкие гибкие амбушюры, запоминающие форму, обеспечивает комфортную и надежную посадку наушников Philips и идеальную шумоизоляцию. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в музыку. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.

        Мягкое оголовье с тканевой прокладкой для комфортного прослушивания музыки на ходу

        Мягкое оголовье с тканевой прокладкой для комфортного прослушивания музыки на ходу

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          18 —22 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          102 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подходит для:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          69 23410 71345 9
          Глубина
          8  см
          Вес брутто
          0,398  кг
          высота
          20  см
          Вес нетто
          0,174  кг
          Вес упаковки
          0,224  кг
          ширина
          19,5  см
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          1,514  кг
          высота
          24  см
          Длина
          26,5  см
          Вес нетто
          0,522  кг
          Вес упаковки
          0,992  кг
          ширина
          21,5  см
          GTIN
          1 69 23410 71345 6

        • Габариты изделия

          Глубина
          7,5  см
          высота
          18,5  см
          Вес
          0,174  кг
          ширина
          17,5  см

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