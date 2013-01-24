Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбушюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.