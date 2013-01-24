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    Наушники с микрофоном

    SHL5905FB/10
    Общая оценка / 5
    • Uptown Uptown Uptown
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    • Play Pause

      Наушники с микрофоном

      SHL5905FB/10
      Общая оценка / 5

      Uptown

      Ретродизайн наушников CitiScape Uptown навеян урбанистическим стилем жителей. Высокая точность воспроизведения звука и изолирующая конструкция MusicSeal позволяют полностью погрузиться в любимую музыку. Амбушюры с памятью формы и наполненное воздухом мягкое оголовье обеспечивают комфорт при прослушивании и стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с микрофоном

      Uptown

      Ретродизайн наушников CitiScape Uptown навеян урбанистическим стилем жителей. Высокая точность воспроизведения звука и изолирующая конструкция MusicSeal позволяют полностью погрузиться в любимую музыку. Амбушюры с памятью формы и наполненное воздухом мягкое оголовье обеспечивают комфорт при прослушивании и стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

      Uptown

      Ретродизайн наушников CitiScape Uptown навеян урбанистическим стилем жителей. Высокая точность воспроизведения звука и изолирующая конструкция MusicSeal позволяют полностью погрузиться в любимую музыку. Амбушюры с памятью формы и наполненное воздухом мягкое оголовье обеспечивают комфорт при прослушивании и стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с микрофоном

      Uptown

      Ретродизайн наушников CitiScape Uptown навеян урбанистическим стилем жителей. Высокая точность воспроизведения звука и изолирующая конструкция MusicSeal позволяют полностью погрузиться в любимую музыку. Амбушюры с памятью формы и наполненное воздухом мягкое оголовье обеспечивают комфорт при прослушивании и стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Uptown

        Погружение в кристально чистое звучание

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные
        • Амбушюры, запоминающие форму
        • Односторонний плоский кабель
        Точно настроенные 40-мм излучатели премиум-класса обеспечивают точную передачу звука

        Точно настроенные 40-мм излучатели премиум-класса обеспечивают точную передачу звука

        Погрузитесь в кристально чистое и детальное звучание с точно настроенными 40-мм излучателям премиум-класса. Благодаря опыту создания идеального звука Philips наушники CitiScape точно воспроизводят звук для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.

        Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

        Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

        Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбушюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.

        Звукоизолирующие полноразмерные амбушюры наушников не пропускают шум города

        Звукоизолирующие полноразмерные амбушюры наушников не пропускают шум города

        Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, с наушниками со звукоизолирующими чашечками. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая идеальное прилегание и помогая оценить все детали ваших любимых композиций. Наушники CitiScape уменьшают давление на уши и обеспечивают подлинный комфорт на протяжении долгих часов наслаждения музыкой.

        Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

        Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

        Сверхмягкие гибкие амбушюры, запоминающие форму, обеспечивает комфортную и надежную посадку наушников Philips и идеальную шумоизоляцию. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в музыку. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.

        Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

        Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

        Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

        Наполненное воздухом мягкое оголовье для комфортного прослушивания музыки на ходу в течение многих часов

        Наполненное воздухом мягкое оголовье для комфортного прослушивания музыки на ходу в течение многих часов

        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Технические характеристики

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          17–23000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Чувствительность
          102 дБ
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип магнита
          Неодимовый
          Акустическая система
          Закрытая
          Звуковая катушка
          CCAW
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Разъем
          3,5 мм стерео
          Длина кабеля
          1,2 м
          Подключение кабеля
          одностороннее
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подходит для:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Дополнительный разъем
          Для более ранних моделей Nokia, Sony Ericsson и SAMSUNG требуется дополнительный разъем. Для получения помощи обратитесь в центр поддержки потребителей на веб-сайте www.support.philips.com.

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          69 23410 72053 2
          Глубина
          9  см
          Вес брутто
          0,505  кг
          высота
          21,5  см
          Вес нетто
          0,274  кг
          Вес упаковки
          0,231  кг
          ширина
          19,5  см
          Тип упаковки
          Макетная
          Тип размещения на полке
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          1,85  кг
          высота
          25,5  см
          Длина
          29,5  см
          Вес нетто
          0,822  кг
          Вес упаковки
          1,028  кг
          ширина
          21,5  см
          GTIN
          1 69 23410 72053 9

        • Габариты изделия

          Глубина
          8  см
          высота
          20  см
          Вес
          0,274  кг
          ширина
          18  см

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