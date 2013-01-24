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Uptown
Ретродизайн наушников CitiScape Uptown навеян урбанистическим стилем жителей. Высокая точность воспроизведения звука и изолирующая конструкция MusicSeal позволяют полностью погрузиться в любимую музыку. Амбушюры с памятью формы и наполненное воздухом мягкое оголовье обеспечивают комфорт при прослушивании и стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Uptown
Ретродизайн наушников CitiScape Uptown навеян урбанистическим стилем жителей. Высокая точность воспроизведения звука и изолирующая конструкция MusicSeal позволяют полностью погрузиться в любимую музыку. Амбушюры с памятью формы и наполненное воздухом мягкое оголовье обеспечивают комфорт при прослушивании и стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
Uptown
Ретродизайн наушников CitiScape Uptown навеян урбанистическим стилем жителей. Высокая точность воспроизведения звука и изолирующая конструкция MusicSeal позволяют полностью погрузиться в любимую музыку. Амбушюры с памятью формы и наполненное воздухом мягкое оголовье обеспечивают комфорт при прослушивании и стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Uptown
Ретродизайн наушников CitiScape Uptown навеян урбанистическим стилем жителей. Высокая точность воспроизведения звука и изолирующая конструкция MusicSeal позволяют полностью погрузиться в любимую музыку. Амбушюры с памятью формы и наполненное воздухом мягкое оголовье обеспечивают комфорт при прослушивании и стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с микрофоном
Цена магазина Philips
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Погрузитесь в кристально чистое и детальное звучание с точно настроенными 40-мм излучателям премиум-класса. Благодаря опыту создания идеального звука Philips наушники CitiScape точно воспроизводят звук для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.
Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбушюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.
Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, с наушниками со звукоизолирующими чашечками. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая идеальное прилегание и помогая оценить все детали ваших любимых композиций. Наушники CitiScape уменьшают давление на уши и обеспечивают подлинный комфорт на протяжении долгих часов наслаждения музыкой.
Сверхмягкие гибкие амбушюры, запоминающие форму, обеспечивает комфортную и надежную посадку наушников Philips и идеальную шумоизоляцию. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в музыку. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.
Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.
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