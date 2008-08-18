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    Наушники с головной стяжкой

    SHL8500/00
    Общая оценка / 5
    • Легкость и удобство Легкость и удобство Легкость и удобство
      -{discount-value}

      Наушники с головной стяжкой

      SHL8500/00
      Общая оценка / 5

      Легкость и удобство

      В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с головной стяжкой

      Легкость и удобство

      В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.

      Легкость и удобство

      В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с головной стяжкой

      Легкость и удобство

      В этих мощных, легких и комфортабельных наушниках с головной стяжкой рука об руку идут производительность, практичность и дизайн. Берите их с собой повсюду, и вас будет сопровождать фантастическая музыка.

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        Наушники с головной стяжкой

        Наушники с головной стяжкой

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        Итого:

        Легкость и удобство

        Мощное звучание

        Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

        Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные электроакустические преобразователи обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотистое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Сверхлегкий ободок наушников повышает комфорт

        Плоский и легкий ободок наушников из нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд ли удастся ощутить его у себя на голове.

        Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

        Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

        1,5-метровый кабель, позволяющий положить плеер в сумку

        Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

        Дополнительная портативность обеспечивается особо легкими материалами

        Долговечные и легкие материалы высокого качества незаменимы при интенсивном ношении.

        Неодимовые динамики обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        Конструкция открытого типа для ощущения пространственного звучания

        Отверстия в наушников открытой системы максимизируют поток воздуха для обеспечения естественного прозрачного звучания и оптимизируют звучание.

        Сверхмягкие подушечки головной стяжки для повышения уровня комфорта ношения

        Сверхмягкие подушечки головной стяжки с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают надежное крепление без излишнего давления.

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          10 - 28 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          40  мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Одностороннее
          Длина кабеля
          1,5  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Размеры упаковки

          Глубина
          5,7  см
          Вес брутто
          0,22  кг
          Высота
          24,7  см
          Вес нетто
          0,085  кг
          Вес упаковки
          0,135  кг
          Ширина
          19,6  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          7,4  кг
          Высота
          53,6  см
          Длина
          44,4  см
          Вес нетто
          2,04  кг
          Вес упаковки
          5,36  кг
          Ширина
          39,2  см

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,61  кг
          Высота
          25,6  см
          Длина
          37,4  см
          Вес нетто
          0,51  кг
          Вес упаковки
          1,1  кг
          Ширина
          21,6  см

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