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    Наушники с оголовьем

    SHL8800/10
    Общая оценка / 5
    • Выберите свой стиль Выберите свой стиль Выберите свой стиль
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      Наушники с оголовьем

      SHL8800/10
      Общая оценка / 5

      Выберите свой стиль

      Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 470.00грн
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      Наушники с оголовьем

      Выберите свой стиль

      Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах

      Выберите свой стиль

      Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 470.00грн
      Найти похожие продукты

      Наушники с оголовьем

      Выберите свой стиль

      Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

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        Выберите свой стиль

        В комплекте — накладки в разном оформлении

        • Полноразмерные
        • Черный

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

        Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

        Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

        Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Плоская при складывании, легко помещается в кармане

        Наушники становятся плоскими при складывании, легко помещаются в дорожную сумку.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Мощное и громкое звучание высокопроизводительных акустических систем

        Излучатель выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который надежно обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Сверхмягкая подкладка оголовья для максимального комфорта

        Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.

        Выберите сменные колпачки, которые наиболее соответствуют вашим потребностям

        Выберите из трех наборов сменных колпачков, различающихся цветом и стилем исполнения тот, который больше всех придется вам по вкусу и функциональности.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          14,5  см
          высота
          17,5  см
          Глубина
          6,7  см
          Вес
          0,139  кг

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          15—24 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Одностороннее
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Глубина
          4,5  см
          Вес брутто
          0,33  кг
          высота
          22  см
          Вес нетто
          0,152  кг
          Вес упаковки
          0,178  кг
          ширина
          19,5  см
          EAN
          87 12581 49856 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,158  кг
          высота
          22,5  см
          Длина
          21  см
          Вес нетто
          0,456  кг
          Вес упаковки
          0,702  кг
          ширина
          15,5  см
          EAN
          87 12581 49857 3
          Количество потребительских упаковок
          3

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