Выберите свой стиль

Наушники с динамиками высочайшего качества для чистого звучания и сильных басов. Можно легко сменить стиль, выбрав один из четырех вариантов сменных накладок. Эти наушники подчеркивают ваш стиль, так же как музыка, которую вы слушаете. Узнать обо всех преимуществах