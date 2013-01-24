Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Идеальная посадка, богатые басы
Складные сверхлегкие наушники с оголовьем обеспечивают превосходное качество звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальная посадка, богатые басы
Складные сверхлегкие наушники с оголовьем обеспечивают превосходное качество звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки. Узнать обо всех преимуществах
Идеальная посадка, богатые басы
Складные сверхлегкие наушники с оголовьем обеспечивают превосходное качество звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальная посадка, богатые басы
Складные сверхлегкие наушники с оголовьем обеспечивают превосходное качество звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с оголовьем
Цена магазина Philips
Итого:
Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.
Новый дизайн FloatingCushion позволяет автоматически регулировать положение амбушюр во всех направлениях без использования традиционных шарниров. Таким образом цельная конструкция оптимально распределяет давление наушников на голову и уши пользователя, обеспечивая максимальный комфорт при ношении.
Благодаря очень мягким амбушюрам излучатели плотно прилегают к уху, что обеспечивает великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая неудобства.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Достаточно компактный складной дизайн позволяет брать музыку с собой всегда
Габариты изделия
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка