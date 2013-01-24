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    Наушники с оголовьем

    SHL9307/10
    Общая оценка / 5
    • Идеальная посадка, богатые басы Идеальная посадка, богатые басы Идеальная посадка, богатые басы
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      Наушники с оголовьем

      SHL9307/10
      Общая оценка / 5

      Идеальная посадка, богатые басы

      Складные сверхлегкие наушники с оголовьем обеспечивают превосходное качество звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с оголовьем

      Идеальная посадка, богатые басы

      Складные сверхлегкие наушники с оголовьем обеспечивают превосходное качество звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальная посадка, богатые басы

      Складные сверхлегкие наушники с оголовьем обеспечивают превосходное качество звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с оголовьем

      Идеальная посадка, богатые басы

      Складные сверхлегкие наушники с оголовьем обеспечивают превосходное качество звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Идеальная посадка, богатые басы

        Превосходное качество звука

        • Накладные
        • Черный

        Пульт с микрофоном и регулятором громкости

        Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт

        Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

        Дизайн FloatingCushion автоматически регулирует чашки наушников

        Новый дизайн FloatingCushion позволяет автоматически регулировать положение амбушюр во всех направлениях без использования традиционных шарниров. Таким образом цельная конструкция оптимально распределяет давление наушников на голову и уши пользователя, обеспечивая максимальный комфорт при ношении.

        Сверхмягкие амбушюры для долгих часов комфорта

        Благодаря очень мягким амбушюрам излучатели плотно прилегают к уху, что обеспечивает великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая неудобства.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Благодаря компактному складному дизайну музыку можно брать куда угодно

        Достаточно компактный складной дизайн позволяет брать музыку с собой всегда

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          15  см
          высота
          18  см
          Глубина
          5,5  см
          Вес
          0,099  кг

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          18 —22 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          102 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,5 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5-6,3 мм

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Глубина
          5,5  см
          Вес брутто
          0,251  кг
          высота
          19,5  см
          Вес нетто
          0,099  кг
          Вес упаковки
          0,152  кг
          ширина
          19,5  см
          EAN
          69 23410 70905 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,938  кг
          высота
          22,9  см
          Длина
          21,5  см
          Вес нетто
          0,297  кг
          Вес упаковки
          0,641  кг
          ширина
          15,8  см
          EAN
          87 12581 59563 0
          Количество потребительских упаковок
          3

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