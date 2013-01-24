Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Наушники с оголовьем

    SHL9500/00
    Общая оценка / 5
    • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
      -{discount-value}

      Наушники с оголовьем

      SHL9500/00
      Общая оценка / 5

      Насыщенные басы

      Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с оголовьем

      Насыщенные басы

      Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.

      Насыщенные басы

      Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с оголовьем

      Насыщенные басы

      Сверхлегкие складные наушники с оголовьем для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые излучатели студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще больше улучшить звучание.

      Похожие продукты

      Смотреть все over-ear-on-ear-headphones

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Насыщенные басы

        Превосходное качество звука

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

        Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

        Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

        Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт

        Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

        Оголовье с мягкой подкладкой плотно и удобно сидит.

        Для оголовья использованы мягкие материалы, что гарантирует долгое комфортное ношение.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

        Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

        Плоская при складывании, легко помещается в кармане

        Наушники становятся плоскими при складывании, легко помещаются в дорожную сумку.

        3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

        При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

        1,5-метровый кабель, позволяющий положить плеер в сумку

        Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          10–28 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          500  мВт
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,5  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  миллиметра

        • Размеры упаковки

          Глубина
          5,6  см
          Вес брутто
          0,397  кг
          высота
          24,3  см
          Вес нетто
          0,176  кг
          Вес упаковки
          0,221  кг
          ширина
          19,5  см
          EAN
          87 10895 92153 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          9,62  кг
          высота
          30,5  см
          Длина
          79  см
          Вес нетто
          4,224  кг
          Вес упаковки
          5,396  кг
          ширина
          45,5  см
          EAN
          87 10895 92155 8
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,2  кг
          высота
          21  см
          Длина
          27  см
          Вес нетто
          0,528  кг
          Вес упаковки
          0,672  кг
          ширина
          21  см
          EAN
          87 10895 92154 1
          Количество потребительских упаковок
          3

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться