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    Наушники

    SHL9560/10
    Общая оценка / 5
    • Чистый звук Чистый звук Чистый звук
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      Наушники

      SHL9560/10
      Общая оценка / 5

      Чистый звук

      Оцените качественный звук с чистейшими высокими частотами, насыщенными басами и шумоизоляцией. Оголовье из высокопрочного полимера обладает невероятной гибкостью и прочностью. Оно оснащено специальными подушечками и самостоятельно регулируется, обеспечивая плотную и удобную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники

      Чистый звук

      Оцените качественный звук с чистейшими высокими частотами, насыщенными басами и шумоизоляцией. Оголовье из высокопрочного полимера обладает невероятной гибкостью и прочностью. Оно оснащено специальными подушечками и самостоятельно регулируется, обеспечивая плотную и удобную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      Чистый звук

      Оцените качественный звук с чистейшими высокими частотами, насыщенными басами и шумоизоляцией. Оголовье из высокопрочного полимера обладает невероятной гибкостью и прочностью. Оно оснащено специальными подушечками и самостоятельно регулируется, обеспечивая плотную и удобную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники

      Чистый звук

      Оцените качественный звук с чистейшими высокими частотами, насыщенными басами и шумоизоляцией. Оголовье из высокопрочного полимера обладает невероятной гибкостью и прочностью. Оно оснащено специальными подушечками и самостоятельно регулируется, обеспечивая плотную и удобную посадку. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чистый звук

        Саморегулирующееся внутреннее оголовье

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

        Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

        Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

        Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Сумка для транспортировки предохраняет наушники, когда они не используются

        Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Гибкое и прочное оголовье

        Наушники для улицы должны обладать повышенной прочностью и устойчивостью к повреждениям. Однако слишком твердые материалы не годятся, так как вызывают дискомфортные ощущения. Это оголовье изготовлено из высокопрочного и гибкого полимера, который обеспечивает максимальное удобство. Оно не ломается и не деформируется даже при сильном скручивании.

        Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

        Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          15—24 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          104  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Одностороннее
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Размеры упаковки

          Глубина
          8,5  см
          Вес брутто
          0,295  кг
          высота
          21,5  см
          Вес нетто
          0,15  кг
          Вес упаковки
          0,145  кг
          ширина
          19,5  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          EAN
          87 12581 49863 4
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,16  кг
          высота
          24,5  см
          Длина
          28,5  см
          Вес нетто
          0,45  кг
          Вес упаковки
          0,71  кг
          ширина
          21,5  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          EAN
          87 12581 53445 5

        • Габариты изделия

          Глубина
          7,5  см
          высота
          19,5  см
          Вес
          0,14  кг
          ширина
          17  см

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