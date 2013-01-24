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Чистый звук
Оцените качественный звук с чистейшими высокими частотами, насыщенными басами и шумоизоляцией. Оголовье из высокопрочного полимера обладает невероятной гибкостью и прочностью. Оно оснащено специальными подушечками и самостоятельно регулируется, обеспечивая плотную и удобную посадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый звук
Оцените качественный звук с чистейшими высокими частотами, насыщенными басами и шумоизоляцией. Оголовье из высокопрочного полимера обладает невероятной гибкостью и прочностью. Оно оснащено специальными подушечками и самостоятельно регулируется, обеспечивая плотную и удобную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Чистый звук
Оцените качественный звук с чистейшими высокими частотами, насыщенными басами и шумоизоляцией. Оголовье из высокопрочного полимера обладает невероятной гибкостью и прочностью. Оно оснащено специальными подушечками и самостоятельно регулируется, обеспечивая плотную и удобную посадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый звук
Оцените качественный звук с чистейшими высокими частотами, насыщенными басами и шумоизоляцией. Оголовье из высокопрочного полимера обладает невероятной гибкостью и прочностью. Оно оснащено специальными подушечками и самостоятельно регулируется, обеспечивая плотную и удобную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Наушники
Цена магазина Philips
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40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.
Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Наушники для улицы должны обладать повышенной прочностью и устойчивостью к повреждениям. Однако слишком твердые материалы не годятся, так как вызывают дискомфортные ощущения. Это оголовье изготовлено из высокопрочного и гибкого полимера, который обеспечивает максимальное удобство. Оно не ломается и не деформируется даже при сильном скручивании.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
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