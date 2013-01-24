Мощный бас

Эти наушники в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке и всегда в пути. Супермощные излучатели и каналы для усиления басов позволяют чувствовать музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы. Узнать обо всех преимуществах