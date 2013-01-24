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    Гарнитура с оголовьем

    SHL9705WT/00
    Общая оценка / 5
    • Чистый звук, автоматически настраиваемое положение Чистый звук, автоматически настраиваемое положение Чистый звук, автоматически настраиваемое положение
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      Гарнитура с оголовьем

      SHL9705WT/00
      Общая оценка / 5

      Чистый звук, автоматически настраиваемое положение

      Компактные складные наушники в легком корпусе обеспечивают превосходное качество звука в дороге. Большие 40-миллиметровые излучатели с уникальной конструкцией FloatingCushions, позволяющей вращать чашки наушников в разных направлениях, гарантируют великолепное качество звучания и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Гарнитура с оголовьем

      Чистый звук, автоматически настраиваемое положение

      Компактные складные наушники в легком корпусе обеспечивают превосходное качество звука в дороге. Большие 40-миллиметровые излучатели с уникальной конструкцией FloatingCushions, позволяющей вращать чашки наушников в разных направлениях, гарантируют великолепное качество звучания и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      Чистый звук, автоматически настраиваемое положение

      Компактные складные наушники в легком корпусе обеспечивают превосходное качество звука в дороге. Большие 40-миллиметровые излучатели с уникальной конструкцией FloatingCushions, позволяющей вращать чашки наушников в разных направлениях, гарантируют великолепное качество звучания и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Гарнитура с оголовьем

      Чистый звук, автоматически настраиваемое положение

      Компактные складные наушники в легком корпусе обеспечивают превосходное качество звука в дороге. Большие 40-миллиметровые излучатели с уникальной конструкцией FloatingCushions, позволяющей вращать чашки наушников в разных направлениях, гарантируют великолепное качество звучания и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чистый звук, автоматически настраиваемое положение

        с уникальной роскошной конструкцией FloatingCushions

        • Накладные
        • Белый
        Звукоизолирующие сверхмягкие амбушюры

        Звукоизолирующие сверхмягкие амбушюры

        Сверхмягкие амбушюры позволяют носить наушники очень долгое время, не замечая их.

        Идеальная посадка благодаря уникальным подушечкам FloatingCushions из материала Memory Foam — с эффектом памяти

        Идеальная посадка благодаря уникальным подушечкам FloatingCushions из материала Memory Foam — с эффектом памяти

        Новый уникальный дизайн FloatingCushions этих наушников Philips позволяет автоматически регулировать положение амбушюр во всех направлениях без использования традиционных шарниров. Таким образом цельная конструкция оптимально распределяет давление наушников на голову и уши пользователя, обеспечивая максимальный комфорт при ношении.

        Легкие, но долговечные алюминиевые чашки наушников

        Легкие, но долговечные алюминиевые чашки наушников

        Алюминий легок, прочен и своим видом дополняет модный дизайн наушников.

        Удобство использования в поездках за счет плоской складной конструкции

        Удобство использования в поездках за счет плоской складной конструкции

        Когда наушники не используются, их можно сложить для легкости переноски и удобства хранения

        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        40-мм излучатели обеспечивают отличное качество звучания

        Благодаря мощным 40-мм излучателям эти наушники гарантируют кристально чистое звучание в сочетании с эффектными басами.

        Точная передача звука благодаря высококачественным динамикам

        Превосходные динамики точно передают звучание музыки — они воспроизводят максимально глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие частоты каждой музыкальной фразы.

        Настройка звука и кнопок через приложение Philips Headset

        Загрузите приложение Philips Headset, которое позволяет регулировать на гарнитуре настройки звука, отвечать на вызовы и завершать разговор, запускать/приостанавливать воспроизведение музыки, регулировать громкость и переключать дорожки.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          18–23 000  Гц
          Сопротивление
          24 Oм
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Максимальная входная мощность
          50  мВт

        • Внешняя упаковка

          Длина
          24,2  см
          Длина
          9,5  (дюймы)
          ширина
          16,7  см
          ширина
          6,6  (дюймы)
          высота
          23  см
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,4293  кг
          Вес нетто
          0,946  фунта
          Вес брутто
          0,9701  кг
          Вес брутто
          2,139  фунта
          Вес упаковки
          0,5408  кг
          Вес упаковки
          1,192  фунта
          GTIN
          1 69 23410 71940 3
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Размеры упаковки

          высота
          22,5  см
          высота
          8,9  (дюймы)
          ширина
          19,5  см
          ширина
          7,7  (дюймы)
          Глубина
          5  см
          Глубина
          2,0  (дюймы)
          Вес нетто
          0,1431  кг
          Вес нетто
          0,315  фунта
          Вес брутто
          0,2467  кг
          Вес брутто
          0,544  фунта
          Вес упаковки
          0,1036  кг
          Вес упаковки
          0,228  фунта
          EAN
          69 23410 71940 6
          Тип размещения на полке
          Оба
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Габариты изделия

          ширина
          15,5  см
          ширина
          6,1  (дюймы)
          высота
          18,5  см
          высота
          7,3  (дюймы)
          Глубина
          4,3  см
          Глубина
          1,7  (дюймы)
          Вес
          0,1431  кг
          Вес
          0,315  фунта

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