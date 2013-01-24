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Чистый звук, автоматически настраиваемое положение
Компактные складные наушники в легком корпусе обеспечивают превосходное качество звука в дороге. Большие 40-миллиметровые излучатели с уникальной конструкцией FloatingCushions, позволяющей вращать чашки наушников в разных направлениях, гарантируют великолепное качество звучания и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый звук, автоматически настраиваемое положение
Компактные складные наушники в легком корпусе обеспечивают превосходное качество звука в дороге. Большие 40-миллиметровые излучатели с уникальной конструкцией FloatingCushions, позволяющей вращать чашки наушников в разных направлениях, гарантируют великолепное качество звучания и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Чистый звук, автоматически настраиваемое положение
Компактные складные наушники в легком корпусе обеспечивают превосходное качество звука в дороге. Большие 40-миллиметровые излучатели с уникальной конструкцией FloatingCushions, позволяющей вращать чашки наушников в разных направлениях, гарантируют великолепное качество звучания и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистый звук, автоматически настраиваемое положение
Компактные складные наушники в легком корпусе обеспечивают превосходное качество звука в дороге. Большие 40-миллиметровые излучатели с уникальной конструкцией FloatingCushions, позволяющей вращать чашки наушников в разных направлениях, гарантируют великолепное качество звучания и идеальную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура с оголовьем
Цена магазина Philips
Итого:
Сверхмягкие амбушюры позволяют носить наушники очень долгое время, не замечая их.
Новый уникальный дизайн FloatingCushions этих наушников Philips позволяет автоматически регулировать положение амбушюр во всех направлениях без использования традиционных шарниров. Таким образом цельная конструкция оптимально распределяет давление наушников на голову и уши пользователя, обеспечивая максимальный комфорт при ношении.
Алюминий легок, прочен и своим видом дополняет модный дизайн наушников.
Когда наушники не используются, их можно сложить для легкости переноски и удобства хранения
Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Благодаря мощным 40-мм излучателям эти наушники гарантируют кристально чистое звучание в сочетании с эффектными басами.
Превосходные динамики точно передают звучание музыки — они воспроизводят максимально глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие частоты каждой музыкальной фразы.
Загрузите приложение Philips Headset, которое позволяет регулировать на гарнитуре настройки звука, отвечать на вызовы и завершать разговор, запускать/приостанавливать воспроизведение музыки, регулировать громкость и переключать дорожки.
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Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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Габариты изделия