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    Гарнитура для ПК

    SHM1500K/10
    Общая оценка / 5
    • Ежедневное общение Ежедневное общение Ежедневное общение
      -{discount-value}

      Гарнитура для ПК

      SHM1500K/10
      Общая оценка / 5

      Ежедневное общение

      Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура для ПК

      Ежедневное общение

      Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах

      Ежедневное общение

      Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура для ПК

      Ежедневное общение

      Легкая стереогарнитура для ПК идеально подходит для ежедневного общения в сети Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура для ПК

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        Регулируемый микрофон на выносном креплении

        • Накладные
        • Черный

        Легкое оголовье для большего удобства

        Легкое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении без ощущений сдавливания или жжения.

        Регулируемый поворотный микрофон на выносном креплении

        Регулируемый поворотный микрофон на выносном креплении для четкой передачи голоса

        Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт

        Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем

        • Звук

          Диапазон частот
          20—15 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          100 мВт
          Головка микрофона
          6 мм
          Чувствительность
          100 дБ
          Диаметр излучателя
          27 мм
          Тип
          Динамический
          Чувствительность микрофона
          20—11 000 Гц, -42+/-3 дБ
          Акустическая система
          Закрытая

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,8 м
          Разъем
          2 x 3,5 мм
          Тип кабеля
          Медный

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,23  кг
          GTIN
          1 87 12581 62624 9
          высота
          19,6  см
          Длина
          33,7  см
          Вес нетто
          0,408  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          0,822  кг
          ширина
          17,7  см

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Глубина
          5,5  см
          EAN
          87 12581 62624 2
          Вес брутто
          0,175  кг
          высота
          20  см
          Вес нетто
          0,068  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная
          Вес упаковки
          0,107  кг
          ширина
          16,3  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          5,1  см
          высота
          17,5  см
          Вес
          0,0675  кг
          ширина
          14,5  см

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