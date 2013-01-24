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    Гарнитура для ПК

    SHM1800/10
    Общая оценка / 5
    • Стереогарнитура для ПК Стереогарнитура для ПК Стереогарнитура для ПК
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      Гарнитура для ПК

      SHM1800/10
      Общая оценка / 5

      Стереогарнитура для ПК

      Эта полноразмерная стереогарнитура для ПК дарит новый уровень комфорта при интерактивном общении в чатах и при использовании компьютерных систем развлечения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 199.00грн

      Гарнитура для ПК

      Стереогарнитура для ПК

      Эта полноразмерная стереогарнитура для ПК дарит новый уровень комфорта при интерактивном общении в чатах и при использовании компьютерных систем развлечения.

      Стереогарнитура для ПК

      Эта полноразмерная стереогарнитура для ПК дарит новый уровень комфорта при интерактивном общении в чатах и при использовании компьютерных систем развлечения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 199.00грн

      Гарнитура для ПК

      Стереогарнитура для ПК

      Эта полноразмерная стереогарнитура для ПК дарит новый уровень комфорта при интерактивном общении в чатах и при использовании компьютерных систем развлечения.

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        Гарнитура для ПК

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стереогарнитура для ПК

        Идеально для телефонии VoIP и компьютерных систем развлечения

        Настройте посадку под себя для удобства при длительном использовании

        Неважно, любите ли вы носить наушники, или нет — уникальная конструкция наушников гарнитуры всегда позволит настроить их для более удобной посадки. Благодаря регулятору высоты гарнитуру можно носить более продолжительное время без ощущения дискомфорта.

        Превосходное звучание

        Наилучшие акустические характеристики для великолепного качества звучания

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Разместите микрофона для оптимальной записи голоса

        Этот легко регулируемый штатив гарантирует, что микрофон всегда оптимально расположен для передачи голоса.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          Стиль ношения
          Оголовье

        • Звук

          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          100 мВт
          Головка микрофона
          6 мм
          Чувствительность
          100 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Динамический
          Чувствительность микрофона
          30-15000 Гц, -38+/-5 дБ

        • Подключения

          Длина кабеля
          2 м
          Разъем
          2 x 3,5 мм
          Тип кабеля
          Медь

        • Габариты изделия

          ширина
          17,5  см
          высота
          19,5  см
          Глубина
          9,2  см
          Вес
          0,203  кг

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Тип упаковки
          Макетная
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          87 12581 60949 8
          высота
          25  см
          ширина
          17,5  см
          Глубина
          9,5  см
          Вес брутто
          0,336  кг
          Вес нетто
          0,208  кг
          Вес упаковки
          0,128  кг

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          GTIN
          1 87 12581 60949 5
          Длина
          36,9  см
          ширина
          30,4  см
          высота
          24,4  см
          Вес брутто
          2,48  кг
          Вес нетто
          1,248  кг
          Вес упаковки
          1,232  кг

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