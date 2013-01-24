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Стереогарнитура для ПК
Эта полноразмерная стереогарнитура для ПК дарит новый уровень комфорта при интерактивном общении в чатах и при использовании компьютерных систем развлечения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стереогарнитура для ПК
Эта полноразмерная стереогарнитура для ПК дарит новый уровень комфорта при интерактивном общении в чатах и при использовании компьютерных систем развлечения.
Стереогарнитура для ПК
Эта полноразмерная стереогарнитура для ПК дарит новый уровень комфорта при интерактивном общении в чатах и при использовании компьютерных систем развлечения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стереогарнитура для ПК
Эта полноразмерная стереогарнитура для ПК дарит новый уровень комфорта при интерактивном общении в чатах и при использовании компьютерных систем развлечения.
Гарнитура для ПК
Цена магазина Philips
Итого:
Неважно, любите ли вы носить наушники, или нет — уникальная конструкция наушников гарнитуры всегда позволит настроить их для более удобной посадки. Благодаря регулятору высоты гарнитуру можно носить более продолжительное время без ощущения дискомфорта.
Наилучшие акустические характеристики для великолепного качества звучания
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Этот легко регулируемый штатив гарантирует, что микрофон всегда оптимально расположен для передачи голоса.
Дизайн
Звук
Подключения
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка