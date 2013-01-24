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Четкая связь и надежная посадка
Гарнитура для ПК Philips SHM2100U оснащена одним легким съемным креплением-крючком и микрофоном с шумоподавлением для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Четкая связь и надежная посадка
Гарнитура для ПК Philips SHM2100U оснащена одним легким съемным креплением-крючком и микрофоном с шумоподавлением для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах
Четкая связь и надежная посадка
Гарнитура для ПК Philips SHM2100U оснащена одним легким съемным креплением-крючком и микрофоном с шумоподавлением для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Четкая связь и надежная посадка
Гарнитура для ПК Philips SHM2100U оснащена одним легким съемным креплением-крючком и микрофоном с шумоподавлением для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура для ПК
Цена магазина Philips
Итого:
Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум для четкой передачи голоса во время разговора.
Легкое крепление-крючок для плотной и комфортной посадки.
Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.
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