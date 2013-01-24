Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Гарнитура для ПК

    SHM2100U/10
    Общая оценка / 5
    • Четкая связь и надежная посадка Четкая связь и надежная посадка Четкая связь и надежная посадка
      -{discount-value}

      Гарнитура для ПК

      SHM2100U/10
      Общая оценка / 5

      Четкая связь и надежная посадка

      Гарнитура для ПК Philips SHM2100U оснащена одним легким съемным креплением-крючком и микрофоном с шумоподавлением для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура для ПК

      Четкая связь и надежная посадка

      Гарнитура для ПК Philips SHM2100U оснащена одним легким съемным креплением-крючком и микрофоном с шумоподавлением для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      Четкая связь и надежная посадка

      Гарнитура для ПК Philips SHM2100U оснащена одним легким съемным креплением-крючком и микрофоном с шумоподавлением для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура для ПК

      Четкая связь и надежная посадка

      Гарнитура для ПК Philips SHM2100U оснащена одним легким съемным креплением-крючком и микрофоном с шумоподавлением для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все speakers-headsets

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Гарнитура для ПК

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Четкая связь и надежная посадка

        • Заушное крепление

        Микрофон с шумоподавлением для четкой передачи звука

        Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум для четкой передачи голоса во время разговора.

        Специальное крепление-крючок для плотной и комфортной посадки

        Легкое крепление-крючок для плотной и комфортной посадки.

        Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками

        Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          102 дБ
          Чувствительность микрофона
          50–10 000 Гц, - 42 дБ
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диаметр излучателя
          14-мм излучатель
          Акустическая система
          Открытая
          Микрофон и элементы управления
          Микрофон с шумоподавлением

        • Подключения

          Длина кабеля
          2 м
          Разъем
          2 x 3,5 мм
          Тип кабеля
          Медный

        • Размеры упаковки

          высота
          19,9  см
          ширина
          9,7  см
          Глубина
          3  см
          Вес нетто
          0,02  кг
          Вес брутто
          0,041  кг
          Вес упаковки
          0,021  кг
          EAN
          87 12581 49988 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внутренняя упаковка

          высота
          10,5  см
          Длина
          20,5  см
          ширина
          15,8  см
          Вес брутто
          0,33  кг
          Вес нетто
          0,12  кг
          Вес упаковки
          0,21  кг
          EAN
          87 12581 49990 7
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          высота
          24,5  см
          Длина
          34,1  см
          ширина
          22,2  см
          Вес брутто
          1,68  кг
          Вес нетто
          0,48  кг
          Вес упаковки
          1,2  кг
          EAN
          87 12581 49989 1
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Дизайн

          Стиль ношения
          • Вкладыши
          • Крепление-крючок

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться