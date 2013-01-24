Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Гарнитура для ноутбука

    SHM6500/10
    Общая оценка / 5
    • Комфорт при длительных разговорах Комфорт при длительных разговорах Комфорт при длительных разговорах
      -{discount-value}

      Гарнитура для ноутбука

      SHM6500/10
      Общая оценка / 5

      Комфорт при длительных разговорах

      Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура для ноутбука

      Комфорт при длительных разговорах

      Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах

      Комфорт при длительных разговорах

      Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура для ноутбука

      Комфорт при длительных разговорах

      Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все over-ear-on-ear-headphones

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Гарнитура для ноутбука

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Комфорт при длительных разговорах

        • Полноразмерные

        Адаптер "2 в 1" для ПК и ноутбука

        Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм неодимовый излучатель обеспечивает воспроизведение звука без слышимых искажений.

        Микрофон устанавливается в оптимальное положение для передачи голоса

        Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.

        Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой настройки

        Удобный встроенный регулятор позволяет быстро настраивать уровень громкости или отключать звук.

        Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

        Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.

        Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум

        Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум для комфорта при разговоре.

        Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками

        Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          16 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          100 мВт
          Чувствительность
          95 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Головка микрофона
          4 мм
          Чувствительность микрофона
          -42 дБ
          Микрофон и элементы управления
          Микрофон с шумоподавлением, встроенный регулятор уровня громкости

        • Подключения

          Длина кабеля
          2 м
          Разъем
          2 x 3,5 мм
          Тип кабеля
          Медный

        • Комфорт

          Выключение звука
          Да
          Регулировка громкости
          Да

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          87 12581 58294 4
          высота
          25  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          10,5  см
          Вес брутто
          0,41  кг
          Вес нетто
          0,206  кг
          Вес упаковки
          0,204  кг
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          EAN
          87 12581 58295 1
          Длина
          33,5  см
          ширина
          20,6  см
          высота
          24,1  см
          Вес брутто
          1,52  кг
          Вес нетто
          0,618  кг
          Вес упаковки
          0,902  кг

        • Аксессуары

          В комплекте
          Адаптер "2 в 1"

        • Габариты изделия

          Глубина
          9,8  см
          высота
          18,4  см
          Вес
          0,206  кг
          ширина
          18,6  см

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться