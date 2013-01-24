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Комфорт при длительных разговорах
Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфорт при длительных разговорах
Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах
Комфорт при длительных разговорах
Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфорт при длительных разговорах
Полноразмерная гарнитура для ПК Philips SHM6500 оснащена съемным регулируемым микрофоном с шумоподавлением для качественных вызовов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время длительного ношения. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура для ноутбука
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря адаптеру "2 в 1" можно легко переключаться между ПК и ноутбуком.
40-мм неодимовый излучатель обеспечивает воспроизведение звука без слышимых искажений.
Удобный регулируемый держатель гарантирует оптимальное положение микрофона для качественной передачи голоса.
Удобный встроенный регулятор позволяет быстро настраивать уровень громкости или отключать звук.
Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.
Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум для комфорта при разговоре.
Совместимость со смартфонами, планшетами и ноутбуками.
Дизайн
Звук
Подключения
Комфорт
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Аксессуары
Габариты изделия