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- Накладки трех размеров
- адаптер SHN
- Адаптер для использования в самолете
- Элемент питания
- Управление
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Внешних шумов на 70% меньше
Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внешних шумов на 70% меньше
Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах
Внешних шумов на 70% меньше
Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внешних шумов на 70% меньше
Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах
Наушники-вкладыши с шумоподавлением
Цена магазина Philips
Итого:
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.
Идеальное прилегание наушника к уху значительно сократит излишние фоновые шумы. Благодаря превосходной шумоизоляции эти наушники не только задерживают раздражающий фоновый шум, но и обеспечивают превосходное качество звука при низкой громкости.
Самый удобный стиль ношения пульта управления — на шее. Зажим на кабеле дает дополнительное удобство.
Миниатюрная электроника хитро упакована в специально разработанный для этого блок управления.
Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников
При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Звук
Подключения
Аксессуары
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки