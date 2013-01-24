Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Наушники-вкладыши с шумоподавлением

    SHN2500/00
    Общая оценка / 5
    • Внешних шумов на 70% меньше Внешних шумов на 70% меньше Внешних шумов на 70% меньше
      -{discount-value}

      Наушники-вкладыши с шумоподавлением

      SHN2500/00
      Общая оценка / 5

      Внешних шумов на 70% меньше

      Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши с шумоподавлением

      Внешних шумов на 70% меньше

      Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

      Внешних шумов на 70% меньше

      Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши с шумоподавлением

      Внешних шумов на 70% меньше

      Включайте и наслаждайтесь этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 70%. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и комфорта. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

      Похожие продукты

      Смотреть все noise-cancelling-headphones

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Наушники-вкладыши с шумоподавлением

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Внешних шумов на 70% меньше

        Активное шумоподавление

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Миниатюрное электронное устройство удаляет нежелательные внешние шумы на 70%

        Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.

        Идеальное прилегание для идеального звучания

        Идеальное прилегание наушника к уху значительно сократит излишние фоновые шумы. Благодаря превосходной шумоизоляции эти наушники не только задерживают раздражающий фоновый шум, но и обеспечивают превосходное качество звука при низкой громкости.

        Для удобства можно повесить наушники на шею

        Самый удобный стиль ношения пульта управления — на шее. Зажим на кабеле дает дополнительное удобство.

        Миниатюрный блок управления вместо громоздких блоков

        Миниатюрная электроника хитро упакована в специально разработанный для этого блок управления.

        Адаптер для подключения системы развлечений в полете

        Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников

        3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

        При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Активное шумоподавление
          50 - 1500 Гц, >10 дБ при 300 Гц
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          40 - 20 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          15  мВт
          Чувствительность
          102  дБ
          Диаметр излучателя
          9  миллиметра
          Сопротивление
          72  Ом
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          медь
          Эффект устранения шума
          ~10 дБ при 300 Гц

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Адаптер
          • 3,5—6,3  миллиметра
          • 2 x 3,5 мм  миллиметра
          Элемент питания
          1,5 В R03/AAA

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,557  кг
          высота
          26  см
          Длина
          13,5  см
          Вес нетто
          0,117  кг
          Вес упаковки
          0,44  кг
          ширина
          12,5  см
          EAN
          87 10895 97123 2
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          4,456  кг
          высота
          51,5  см
          Длина
          28,5  см
          Вес нетто
          0,936  кг
          Вес упаковки
          3,52  кг
          ширина
          26  см
          EAN
          87 10895 97124 9
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3,4  см
          Вес брутто
          0,131  кг
          высота
          23,2  см
          Вес нетто
          0,039  кг
          Вес упаковки
          0,092  кг
          ширина
          12,5  см
          EAN
          87 10895 97122 5
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Накладки трех размеров
        • адаптер SHN
        • Адаптер для использования в самолете
        • Элемент питания
        • Управление

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться