Другие продукты в комплекте
- адаптер для использования в самолете
- адаптер
- элемент питания
- чехол
- Накладки трех размеров she9550
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Внешних шумов на 85 % меньше
Включите, чтобы отключиться — наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85 %. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внешних шумов на 85 % меньше
Включите, чтобы отключиться — наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85 %. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах Узнать обо всех преимуществах
Внешних шумов на 85 % меньше
Включите, чтобы отключиться — наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85 %. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внешних шумов на 85 % меньше
Включите, чтобы отключиться — наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85 %. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах Узнать обо всех преимуществах
Наушники с шумоподавлением
Цена магазина Philips
Итого:
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.
Идеальное прилегание наушника к уху значительно сократит излишние фоновые шумы. Благодаря превосходной шумоизоляции эти наушники не только задерживают раздражающий фоновый шум, но и обеспечивают превосходное качество звука при низкой громкости.
Благодаря очень мягким амбушюрам излучатели плотно прилегают к уху, что обеспечивает великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая неудобства.
Плоская панель управления установлена на кабеле наушников и служит для удобства регулировки громкости и включения/выключения функции шумоподавления. Яркий индикатор питания поможет не забыть выключить наушники, когда они не используются, что продлевает срок службы батареек.
Самый удобный стиль ношения пульта управления — на шее. Зажим на кабеле дает дополнительное удобство.
Не нужно снимать наушники, чтобы расслышать объявления о рейсах, при беседе со стюардессой или при предупреждениях об окружающей обстановке. Выберите режим разговора на блоке управления, и вы услышите окружающих через микрофон в наушниках.
Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников
При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.
Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!
Звук
Подключения
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка