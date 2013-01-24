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    Наушники с шумоподавлением

    SHN4600/10
    Общая оценка / 5
    • Внешних шумов на 85 % меньше Внешних шумов на 85 % меньше Внешних шумов на 85 % меньше
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      Наушники с шумоподавлением

      SHN4600/10
      Общая оценка / 5

      Внешних шумов на 85 % меньше

      Включите, чтобы отключиться — наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85 %. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с шумоподавлением

      Внешних шумов на 85 % меньше

      Включите, чтобы отключиться — наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85 %. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах Узнать обо всех преимуществах

      Внешних шумов на 85 % меньше

      Включите, чтобы отключиться — наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85 %. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с шумоподавлением

      Внешних шумов на 85 % меньше

      Включите, чтобы отключиться — наслаждайтесь комфортом с этими наушниками-вкладышами с активным шумоподавлением, снижающим раздражающий внешний шум на 85 %. Поставляются со сменными накладками 3-х размеров для обеспечения идеального прилегания и посадки. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с шумоподавлением

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Внешних шумов на 85 % меньше

        Активное шумоподавление

        • Вкладыши
        • Черный
        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Сложная продуманная электроника удаляет нежелательные шумы на 85 %

        Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.

        Идеальное прилегание для идеального звучания

        Идеальное прилегание наушника к уху значительно сократит излишние фоновые шумы. Благодаря превосходной шумоизоляции эти наушники не только задерживают раздражающий фоновый шум, но и обеспечивают превосходное качество звука при низкой громкости.

        Сверхмягкие амбушюры для долгих часов комфорта

        Благодаря очень мягким амбушюрам излучатели плотно прилегают к уху, что обеспечивает великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая неудобства.

        Плоская и легкая панель управления для регулировки мощности и громкости

        Плоская панель управления установлена на кабеле наушников и служит для удобства регулировки громкости и включения/выключения функции шумоподавления. Яркий индикатор питания поможет не забыть выключить наушники, когда они не используются, что продлевает срок службы батареек.

        Для удобства можно повесить наушники на шею

        Самый удобный стиль ношения пульта управления — на шее. Зажим на кабеле дает дополнительное удобство.

        Включите режим разговора для комфортного восприятия окружающих звуков

        Не нужно снимать наушники, чтобы расслышать объявления о рейсах, при беседе со стюардессой или при предупреждениях об окружающей обстановке. Выберите режим разговора на блоке управления, и вы услышите окружающих через микрофон в наушниках.

        Адаптер для подключения системы развлечений в полете

        Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников

        3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

        При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

        Батареи прилагаются — можете сразу использовать

        Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          18 —22 000  Гц
          Сопротивление
          Вкл.: 245 Ом; Выкл.: 116 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Эффект устранения шума
          12 дБ при 200 Гц; 90 — 2000 Гц
          Чувствительность
          102 дБ
          Диаметр излучателя
          8,6 мм
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          Медная

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,5 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Адаптер
          Да, 3,5 — 6,3 мм
          Адаптер для использования в самолете
          Да, 2 * 3,5 мм
          Элемент питания
          Да, батарея LR03, 1,5 В, типа AAA

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 55598 6
          высота
          25,5  см
          Длина
          29,4  см
          Количество потребительских упаковок
          12
          ширина
          24,4  см
          Вес брутто
          1,846  кг
          Вес нетто
          0,55992  кг
          Вес упаковки
          1,28608  кг

        • Размеры упаковки

          Глубина
          4,2  см
          Вес брутто
          0,10966  кг
          высота
          19,6  см
          Вес нетто
          0,04666  кг
          Вес упаковки
          0,063  кг
          ширина
          9,6  см
          EAN
          69 23410 70436 5
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 55599 3
          высота
          21,1  см
          Длина
          26,7  см
          Количество потребительских упаковок
          6
          ширина
          10,6  см
          Вес брутто
          0,842  кг
          Вес нетто
          0,27996  кг
          Вес упаковки
          0,56204  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • адаптер для использования в самолете
        • адаптер
        • элемент питания
        • чехол
        • Накладки трех размеров she9550

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