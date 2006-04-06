Другие продукты в комплекте
- адаптер SHN
- Адаптер для использования в самолете
- Батарея
- Пульт дистанционного управления
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Внешних шумов на 75 % меньше
Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внешних шумов на 75 % меньше
Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах
Внешних шумов на 75 % меньше
Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внешних шумов на 75 % меньше
Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах
Наушники с шумоподавлением
Итого:
Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.
Благодаря очень мягким амбушюрам динамики плотно прилегают к уху, что обеспечивает их удобное положение и великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая дискомфорта.
З способа регулировки — это гибкий шарнир для поворота на 360 градусов и три положения резинового крепления наушника. Регулировка позволяет идеально разместить обод для многочасового безопасного и комфортного прослушивания.
Резиновые крепления наушников не скользят, и обеспечивают удобную и безопасную посадку для многочасового комфортного использования наушников. Прекрасно подходят для активного стиля.
Плоская панель управления установлена на кабеле наушников и служит для удобства регулировки громкости и включения/выключения функции шумоподавления. Яркий индикатор питания поможет не забыть выключить наушники, когда они не используются, что продлевает срок службы батареек.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.
Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников
При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.
Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!
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Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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