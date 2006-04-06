Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Наушники с шумоподавлением

    SHN5500/00
    Общая оценка / 5
    • Внешних шумов на 75 % меньше Внешних шумов на 75 % меньше Внешних шумов на 75 % меньше
      -{discount-value}

      Наушники с шумоподавлением

      SHN5500/00
      Общая оценка / 5

      Внешних шумов на 75 % меньше

      Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с шумоподавлением

      Внешних шумов на 75 % меньше

      Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

      Внешних шумов на 75 % меньше

      Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с шумоподавлением

      Внешних шумов на 75 % меньше

      Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Наушники с шумоподавлением

        Наушники с шумоподавлением

        - {discount-value}

        Итого:

        Внешних шумов на 75 % меньше

        Активное шумоподавление

        Миниатюрное электронное устройство удаляет нежелательные внешние шумы на 75 %

        Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.

        Мягкие амбушюры служат для отличного прилегания и великолепного звука

        Благодаря очень мягким амбушюрам динамики плотно прилегают к уху, что обеспечивает их удобное положение и великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая дискомфорта.

        З способа регулировки для индивидуальной настройки

        З способа регулировки — это гибкий шарнир для поворота на 360 градусов и три положения резинового крепления наушника. Регулировка позволяет идеально разместить обод для многочасового безопасного и комфортного прослушивания.

        Гибкие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки

        Резиновые крепления наушников не скользят, и обеспечивают удобную и безопасную посадку для многочасового комфортного использования наушников. Прекрасно подходят для активного стиля.

        Плоская и легкая панель управления для регулировки мощности и громкости

        Плоская панель управления установлена на кабеле наушников и служит для удобства регулировки громкости и включения/выключения функции шумоподавления. Яркий индикатор питания поможет не забыть выключить наушники, когда они не используются, что продлевает срок службы батареек.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

        Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

        Адаптер для подключения системы развлечений в полете

        Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников

        3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

        При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

        Батареи прилагаются — можете сразу использовать

        Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Активное шумоподавление
          50 - 1500 Гц, >10 дБ при 300 Гц
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          40 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          45  Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          500  мВт
          Чувствительность
          102  дБ
          Диаметр излучателя
          32  мм
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          медь
          Эффект устранения шума
          ~10 дБ при 300 Гц

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  мм
          Батарея
          1,5 В R03/AAA

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,8  кг
          Высота
          24  см
          Длина
          45  см
          Вес нетто
          1,38  кг
          Вес упаковки
          0,42  кг
          Ширина
          19  см
          EAN
          87 10895 92042 1
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          16,3  кг
          Высота
          54,4  см
          Длина
          80,5  см
          Вес нетто
          3,84  кг
          Вес упаковки
          12,46  кг
          Ширина
          47,4  см
          EAN
          87 10895 92043 8
          Количество потребительских упаковок
          48

        • Размеры упаковки

          Глубина
          7  см
          Вес брутто
          0,23  кг
          Высота
          22,4  см
          Вес нетто
          0,08  кг
          Вес упаковки
          0,15  кг
          Ширина
          17,9  см
          EAN
          87 10895 92041 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        Что входит в комплект?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Другие продукты в комплекте

        • адаптер SHN
        • Адаптер для использования в самолете
        • Батарея
        • Пульт дистанционного управления

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите доступ к специальным предложениям

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты
            ** Обязательное поле для заполнения

            Обязательное поле для заполнения

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.