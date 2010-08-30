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        Наушники с шумоподавлением

        Наушники с шумоподавлением

        Итого:

        Внешних шумов на 85 % меньше

        Активное шумоподавление

        • Полноразмерные
        • Черный

        Сложная продуманная электроника удаляет нежелательные шумы на 85 %

        Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.

        Мягкие амбушюры служат для отличного прилегания и великолепного звука

        Благодаря очень мягким амбушюрам излучатели плотно прилегают к уху, что обеспечивает их удобное положение и великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая дискомфорта.

        Сверхмягкие амбушюры с эффектом памяти для долгих часов наслаждения музыкой

        Амбушюры сделаны из сверхмягкого материала с эффектом памяти, бережно охватывают ваши уши. Они изолируют внешние звуки и создают идеальные условия для долгих часов наслаждения музыкой.

        Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

        Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

        Плоская и легкая панель управления для регулировки мощности и громкости

        Плоская панель управления установлена на кабеле наушников и служит для удобства регулировки громкости и включения/выключения функции шумоподавления. Яркий индикатор питания поможет не забыть выключить наушники, когда они не используются, что продлевает срок службы батареек.

        Включите режим разговора для комфортного восприятия окружающих звуков

        Не нужно снимать наушники, чтобы расслышать объявления о рейсах, при беседе со стюардессой или при предупреждениях об окружающей обстановке. Выберите режим разговора на блоке управления, и вы услышите окружающих через микрофон в наушниках.

        Адаптер для подключения системы развлечений в полете

        Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников

        3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

        При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

        Батареи прилагаются — можете сразу использовать

        Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Сопротивление
          Вкл.: 245 Ом; Выкл.: 132 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Чувствительность
          105 дБ
          Диаметр излучателя
          34 мм
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          Медь
          Активное шумоподавление
          12 дБ при 100 Гц; 50—2000 Гц
          Диапазон частот
          15—20000 Гц

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,4 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Адаптер
          Да, 3,5 — 6,3 мм
          Батарея
          Да, батарея LR03, 1,5 В, типа AAA
          Адаптер для использования в самолете
          Да, 2 * 3,5 мм
          Защитный чехол
          Защитный чехол входит в комплект

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 55600 6
          высота
          26,5  см
          Длина
          22  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          20,2  см
          Вес брутто
          1,293  кг
          Вес нетто
          0,41277  кг
          Вес упаковки
          0,88023  кг

        • Размеры упаковки

          Глубина
          5,6  см
          EAN
          69 23410 70435 8
          Вес брутто
          0,32759  кг
          высота
          22,3  см
          Вес нетто
          0,13759  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Вес упаковки
          0,19  кг
          ширина
          19,6  см

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