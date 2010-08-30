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К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наушники с шумоподавлением
Итого:
Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.
Благодаря очень мягким амбушюрам излучатели плотно прилегают к уху, что обеспечивает их удобное положение и великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая дискомфорта.
Амбушюры сделаны из сверхмягкого материала с эффектом памяти, бережно охватывают ваши уши. Они изолируют внешние звуки и создают идеальные условия для долгих часов наслаждения музыкой.
Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
Плоская панель управления установлена на кабеле наушников и служит для удобства регулировки громкости и включения/выключения функции шумоподавления. Яркий индикатор питания поможет не забыть выключить наушники, когда они не используются, что продлевает срок службы батареек.
Не нужно снимать наушники, чтобы расслышать объявления о рейсах, при беседе со стюардессой или при предупреждениях об окружающей обстановке. Выберите режим разговора на блоке управления, и вы услышите окружающих через микрофон в наушниках.
Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников
При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.
Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!
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