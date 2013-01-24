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Активное шумоподавление
Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Активное шумоподавление
Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки
Активное шумоподавление
Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Активное шумоподавление
Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки
Наушники с шумоподавлением
Цена магазина Philips
Итого:
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников
При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.
Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!
Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.
Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.
Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество
Акустика наушников четко спроектирована в соответствии со звуковыми особенностями во время полета для воспроизведения мельчайших звуковых деталей и широкого динамического диапазона.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Отсоединяемый кабель можно быстро и просто отключить от наушников, поэтому нет необходимости, поднимаясь со своего места всякий раз снимать наушники.
Аксессуары
Подключения
Звук
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки