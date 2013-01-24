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    Наушники с шумоподавлением

    SHN7500/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Активное шумоподавление Активное шумоподавление Активное шумоподавление
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      Наушники с шумоподавлением

      SHN7500/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Активное шумоподавление

      Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с шумоподавлением

      Активное шумоподавление

      Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки

      Активное шумоподавление

      Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с шумоподавлением

      Активное шумоподавление

      Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая непревзойденное удовольствие от музыки

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        Наушники с шумоподавлением

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Активное шумоподавление

        На 80% меньше окружающих шумов

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Адаптер для подключения системы развлечений в полете

        Используйте свои собственные наушники для прослушивания развлекательных программ во время полета. Адаптер просто преобразует стандартные гнезда для монозвука в разъем для стереонаушников

        3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов

        При помощи этого переходника вы можете использовать наушники с устройствами, имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам более широкий выбор аудиоустройств.

        Батареи прилагаются — можете сразу использовать

        Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!

        Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

        Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

        Изощренная электроника отсекает нежелательные окружающие шумы

        Технология интеллектуального шумоподавления повышает удовольствие от прослушивания на низких уровнях громкости в шумной обстановке. Она особенно полезна для устранения низкочастотных шумов, например, шума реактивного двигателя, благодаря чему можно наслаждаться приятной музыкой в самолетах, поездах и других подобных местах без необходимости слушать раздражающий фоновый шум. Эта технология фактически генерирует равную по силе и противоположную по фазе шуму волну и эффективно устраняет нежелательный шум.

        Изогнутый акустический канал точно направляет звук

        Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

        Точно настроенные излучатели для детального и динамичного звучания

        Акустика наушников четко спроектирована в соответствии со звуковыми особенностями во время полета для воспроизведения мельчайших звуковых деталей и широкого динамического диапазона.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Отсоединяемый кабель позволяет свободно передвигаться в самолете

        Отсоединяемый кабель можно быстро и просто отключить от наушников, поэтому нет необходимости, поднимаясь со своего места всякий раз снимать наушники.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Адаптер
          • 3,5—6,3  миллиметра
          • 2 x 3,5 мм  миллиметра
          Элемент питания
          1,5 В R03/AAA
          Защитный чехол
          Защитный чехол входит в комплект
          Кабели
          отсоединяемый кабель

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м + 1,8 м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          медь

        • Звук

          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          40 - 20 000  Гц
          Максимальная входная мощность
          15  мВт
          Чувствительность
          104  дБ
          Диаметр излучателя
          9  миллиметра

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          2,59  кг
          высота
          24  см
          Длина
          28,5  см
          Вес нетто
          0,114  кг
          Вес упаковки
          2,476  кг
          ширина
          23  см
          EAN
          87 12581 31529 0
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          11,544  кг
          высота
          26  см
          Длина
          60  см
          Вес нетто
          0,912  кг
          Вес упаковки
          10,632  кг
          ширина
          48  см
          EAN
          87 12581 31527 6
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Размеры упаковки

          Глубина
          7,4  см
          Вес брутто
          0,37  кг
          высота
          23  см
          Вес нетто
          0,038  кг
          Вес упаковки
          0,332  кг
          ширина
          13,7  см
          EAN
          87 12581 31524 5
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Накладки трех размеров
        • Управление
        • Чехол

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