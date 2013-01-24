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    Наушники-вкладыши SHOTS

    SHO1100BK/10
    Общая оценка / 5
    • Захватывающие басы Захватывающие басы Захватывающие басы
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      Наушники-вкладыши SHOTS

      SHO1100BK/10
      Общая оценка / 5

      Захватывающие басы

      Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши SHOTS

      Захватывающие басы

      Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах

      Захватывающие басы

      Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши SHOTS

      Захватывающие басы

      Притягательные цвета, впечатляющие басы и усиленный кабель. Наушники Shots — лучший аксессуар для современных жителей города. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши SHOTS

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Захватывающие басы

        Звукоизоляция и прочность

        • O'Neill
        • Вкладыши
        • Зеленый с черным

        Подушечки 3 размеров для оптимальной посадки

        Идеальная посадка: в комплект наушников-вкладышей Philips O'Neill входят три пары подушечек.

        Улучшенные 9-мм излучатели обеспечивают глубокие динамичные басы и четкий звук

        Улучшенные 9-мм излучатели воспроизводят невероятно сбалансированный звук и четкие басы

        Встроенный пульт и микрофон для быстрого переключения между музыкой и вызовами

        Быстро переключайтесь с музыки на звонки благодаря кнопкам управления и встроенному микрофону. Слушайте музыку и оставайтесь на связи с близкими людьми!

        L-образный штекер для прочности и долговечности кабеля

        Благодаря усиленному L-образному штекеру наушники обладают высокой прочностью и долгим сроком службы.

        Звукоизолирующие подушечки для полного погружения в музыку

        Наслаждайтесь любимыми песнями, не отвлекаясь на окружающие шумы: подушечки обеспечивают плотную посадку и превосходную звукоизоляцию.

        Сверхпрочный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой

        Вы можете быть уверены, что надежный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой выдержит любые испытания на прочность.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          6 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  мм
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CU

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          симметричное

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 71754 9
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Глубина
          3  см
          Вес брутто
          0,063  кг
          высота
          17,2  см
          Вес нетто
          0,014  кг
          Вес упаковки
          0,049  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          9,5  см

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,231  кг
          GTIN
          2 69 23410 71754 3
          высота
          10,5  см
          Длина
          17,6  см
          Вес нетто
          0,042  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,189  кг
          ширина
          10,2  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,179  кг
          GTIN
          1 69 23410 71754 6
          высота
          24,8  см
          Длина
          37,5  см
          Вес нетто
          0,336  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,843  кг
          ширина
          22,7  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          2,55  см
          высота
          2,35  см
          Вес
          0,014  кг
          ширина
          1,22  см

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