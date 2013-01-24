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    O'Neill

    Наушники-вкладыши TREAD

    SHO2200RD/10
    O'Neill
    Общая оценка / 5
    O'Neill
    • Tread Tread Tread
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      O'Neill Наушники-вкладыши TREAD

      SHO2200RD/10
      Общая оценка / 5

      Tread

      Сверхпрочные наушники-вкладыши с динамическим звучанием. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный и громкий бас для полного погружения в музыку. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      O'Neill Наушники-вкладыши TREAD

      Tread

      Сверхпрочные наушники-вкладыши с динамическим звучанием. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный и громкий бас для полного погружения в музыку. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

      Tread

      Сверхпрочные наушники-вкладыши с динамическим звучанием. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный и громкий бас для полного погружения в музыку. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      O'Neill Наушники-вкладыши TREAD

      Tread

      Сверхпрочные наушники-вкладыши с динамическим звучанием. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный и громкий бас для полного погружения в музыку. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши TREAD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Tread

        Насыщенный бас и прочность

        • O'Neill
        • Черный с красным
        3 размера подушечек на выбор

        3 размера подушечек на выбор

        3 размера мягких подушечек позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.

        Металлический корпус для защиты излучателя

        Металлический корпус для защиты излучателя

        Металлический корпус и превосходное резиновое покрытие надежно защищают от внешних воздействий: эти наушники не повредятся, даже если кто-то случайно наступит на них.

        Прочный кабель с усиленным кабельным соединением

        Прочный кабель с усиленным кабельным соединением

        Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю и усиленным разъемам эти наушники созданы стойко выносить все тяготы вашего активного образа жизни.

        Звукоизолирующие мягкие подушечки

        Звукоизолирующие мягкие подушечки

        Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько, сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.

        Акустически настроены для передачи чистого и глубокого баса

        Акустически настроены для передачи чистого и глубокого баса

        Улучшенные дамические излучатели диаметром 9 мм

        Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          2,3  см
          высота
          2,7  см
          Глубина
          1,25  см
          Вес
          0,01816  кг

        • Звук

          Акустическая система
          Полуоткрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          6 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Оба
          EAN
          69 23410 71354 1
          Количество изделий в упаковке
          1
          Глубина
          2,5  см
          Вес брутто
          0,06712  кг
          высота
          17,2  см
          Вес нетто
          0,01816  кг
          Тип упаковки
          Блистер
          Вес упаковки
          0,04896  кг
          ширина
          9,5  см

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 69 23410 71354 8
          Вес брутто
          2,20175  кг
          высота
          25  см
          Длина
          38  см
          Вес нетто
          0,43584  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,76591  кг
          ширина
          19,3  см

        • Внутренняя упаковка

          GTIN
          2 69 23410 71354 5
          Вес брутто
          0,23859  кг
          высота
          10,6  см
          Длина
          18  см
          Вес нетто
          0,05448  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,18411  кг
          ширина
          8,5  см

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