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    O'Neill

    Гарнитура-вкладыши TREAD

    SHO2205BK/10
    O'Neill
    Общая оценка / 5
    O'Neill
    • Tread Tread Tread
      -{discount-value}

      O'Neill Гарнитура-вкладыши TREAD

      SHO2205BK/10
      Общая оценка / 5

      Tread

      Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      O'Neill Гарнитура-вкладыши TREAD

      Tread

      Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

      Tread

      Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      O'Neill Гарнитура-вкладыши TREAD

      Tread

      Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура-вкладыши TREAD

        Гарнитура-вкладыши TREAD

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        Итого:

        Tread

        Насыщенный бас и прочность

        • O'Neill
        • Черный
        3 размера подушечек на выбор

        3 размера подушечек на выбор

        3 размера мягких подушечек позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.

        Металлический корпус для защиты излучателя

        Металлический корпус для защиты излучателя

        Металлический корпус и превосходное резиновое покрытие надежно защищают от внешних воздействий: эти наушники не повредятся, даже если кто-то случайно наступит на них.

        Прочный кабель с усиленным кабельным соединением

        Прочный кабель с усиленным кабельным соединением

        Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю и усиленным разъемам эти наушники созданы стойко выносить все тяготы вашего активного образа жизни.

        Звукоизолирующие мягкие подушечки

        Звукоизолирующие мягкие подушечки

        Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько, сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.

        Акустически настроены для передачи чистого и глубокого баса

        Акустически настроены для передачи чистого и глубокого баса

        Улучшенные дамические излучатели диаметром 9 мм

        Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.

        Универсальный микрофон, управление громкостью и воспроизведением*

        ДУ и микрофон для Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson

        • Габариты изделия

          ширина
          2,3  см
          высота
          2,7  см
          Глубина
          1,25  см
          Вес
          0,02326  кг

        • Звук

          Акустическая система
          Полуоткрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          6 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          105 дБ
          Диаметр излучателя
          8,6 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Симметричный
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          симметричное
          ДУ и микрофон, совместимые с
          Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson
          *Управление воспроизведением совместимо с
          iPhone 3GS, iPhone4

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Оба
          EAN
          69 23410 71217 9
          Количество изделий в упаковке
          1
          Глубина
          2,5  см
          Вес брутто
          0,0718  кг
          высота
          17,2  см
          Вес нетто
          0,02326  кг
          Вес упаковки
          0,04854  кг
          ширина
          9,5  см
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,314  кг
          высота
          25  см
          Длина
          38  см
          Вес нетто
          0,55824  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,75576  кг
          ширина
          19,3  см
          GTIN
          1 69 23410 71217 6

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,253  кг
          высота
          10,6  см
          Длина
          18  см
          Вес нетто
          0,06978  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,18322  кг
          ширина
          8,2  см
          GTIN
          2 69 23410 71217 3

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