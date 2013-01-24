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Tread
Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Tread
Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах
Tread
Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Tread
Сверхпрочные наушники-вкладыши и универсальная гарнитура. Акустически настроенные наушники гарантируют мощный звук, насыщенные басы и четкую передачу голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности включает усиленное кабельное соединение и ударопрочный металлический корпус. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура-вкладыши TREAD
Цена магазина Philips
Итого:
3 размера мягких подушечек позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.
Металлический корпус и превосходное резиновое покрытие надежно защищают от внешних воздействий: эти наушники не повредятся, даже если кто-то случайно наступит на них.
Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю и усиленным разъемам эти наушники созданы стойко выносить все тяготы вашего активного образа жизни.
Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько, сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.
Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.
ДУ и микрофон для Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson
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