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O'Neill

Наушники с оголовьем

SHO3305FIN/00
O'Neill
Общая оценка / 5
O'Neill
  • Невероятно мощные и реалистичные басы Невероятно мощные и реалистичные басы Невероятно мощные и реалистичные басы
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    O'Neill Наушники с оголовьем

    SHO3305FIN/00
    Общая оценка / 5

    Невероятно мощные и реалистичные басы

    Включите музыку на полную громкость и насладитесь невероятно мощными басами — наушники Cruz не оставят вас равнодушными! Громкость наушников с технологией Plug & Play можно легко уменьшить или увеличить, когда вас подхватит новая волна настроения! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    O'Neill Наушники с оголовьем

    Невероятно мощные и реалистичные басы

    Включите музыку на полную громкость и насладитесь невероятно мощными басами — наушники Cruz не оставят вас равнодушными! Громкость наушников с технологией Plug & Play можно легко уменьшить или увеличить, когда вас подхватит новая волна настроения! Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно мощные и реалистичные басы

    Включите музыку на полную громкость и насладитесь невероятно мощными басами — наушники Cruz не оставят вас равнодушными! Громкость наушников с технологией Plug & Play можно легко уменьшить или увеличить, когда вас подхватит новая волна настроения! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    O'Neill Наушники с оголовьем

    Невероятно мощные и реалистичные басы

    Включите музыку на полную громкость и насладитесь невероятно мощными басами — наушники Cruz не оставят вас равнодушными! Громкость наушников с технологией Plug & Play можно легко уменьшить или увеличить, когда вас подхватит новая волна настроения! Узнать обо всех преимуществах

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      Наушники с оголовьем

      Наушники с оголовьем

      Итого:

      Невероятно мощные и реалистичные басы

      Mix’n’Max: включите музыку на полную громкость

      • O'Neill
      • Накладные
      • Розовый
      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для реалистичных динамичных басов

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для реалистичных динамичных басов

      Насладитесь превосходным качеством любимой музыки, где бы вы ни находились: 32-мм излучатели воспроизводят кристально чистый звук и усиленные басы.

      Быстрое переключение между музыкой и вызовами при помощи встроенного пульта и микрофона

      Быстрое переключение между музыкой и вызовами при помощи встроенного пульта и микрофона

      Быстро переключайтесь с музыки на звонки благодаря кнопкам управления и встроенному микрофону. Слушайте музыку и оставайтесь на связи с близкими людьми!

      L-образный штекер для прочности и долговечности кабеля

      L-образный штекер для прочности и долговечности кабеля

      Благодаря усиленному L-образному штекеру наушники обладают высокой прочностью и долгим сроком службы.

      Звукоизолирующие накладные амбушюры помогут полностью погрузиться в музыку

      Звукоизолирующие накладные амбушюры помогут полностью погрузиться в музыку

      Погрузитесь в музыку благодаря звукоизолирующим накладным амбушюрам. Наушники не только обеспечивают комфорт при длительном прослушивании, но и воспроизводят мельчайшие звуковые нюансы любимых мелодий.

      Мягкие амбушюры из дышащего материала обеспечат длительный комфорт

      Мягкие амбушюры из дышащего материала обеспечат длительный комфорт

      Сверхмягкие амбушюры обеспечивают комфортную и надежную посадку и идеально прилегают к уху. Они настолько удобны, что вы попросту забудете о них!

      Удобное оголовье можно легко отрегулировать в соответствии с вашими индивидуальными особенностями

      Удобное оголовье можно легко отрегулировать в соответствии с вашими индивидуальными особенностями

      Надежный модульный дизайн выдержит даже самые суровые испытания

      Надежный модульный дизайн выдержит даже самые суровые испытания

      При сильном физическом воздействии чашки наушников отсоединяются

      При сильном физическом воздействии чашки наушников отсоединяются

      Очень прочный неспутывающийся кабель

      Вы можете быть уверены, что надежный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой выдержит любые испытания на прочность.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        Медная
        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Чувствительность
        104  дБ
        Диаметр излучателя
        32  миллиметра
        Тип
        Динамический
        Диапазон частот
        19–21 000  Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Тип кабеля
        Медный
        Покрытие разъема
        Серебряное покрытие

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,028  фунта
        Вес брутто
        0,92  кг
        GTIN
        1 69 23410 72050 8
        высота
        24  см
        высота
        9,4  (дюймы)
        Длина
        26,5  см
        Длина
        10,4  (дюймы)
        Вес нетто
        0,780  фунта
        Вес нетто
        0,354  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        1,248  фунта
        Вес упаковки
        0,566  кг
        ширина
        7,5  (дюймы)
        ширина
        19  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        8  см
        Глубина
        3,1  (дюймы)
        EAN
        69 23410 72050 1
        Вес брутто
        0,233  кг
        Вес брутто
        0,514  фунта
        высота
        20  см
        высота
        7,9  (дюймы)
        Вес нетто
        0,260  фунта
        Вес нетто
        0,118  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Вес упаковки
        0,115  кг
        Вес упаковки
        0,254  фунта
        Тип размещения на полке
        Макетная
        ширина
        6,7  (дюймы)
        ширина
        17  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        3,0  (дюймы)
        Глубина
        7,5  см
        высота
        18,5  см
        высота
        7,3  (дюймы)
        Вес
        0,118  кг
        Вес
        0,260  фунта
        ширина
        5,3  (дюймы)
        ширина
        13,5  см

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