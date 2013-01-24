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Specked
Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Specked
Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах
Specked
Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Specked
Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши SPECKED
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.
Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю и усиленным разъемам эти наушники созданы стойко выносить все тяготы вашего активного образа жизни.
Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько, сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.
Три размера мягких подушечек для наушников Philips позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.
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