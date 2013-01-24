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    O'Neill

    Наушники-вкладыши SPECKED

    SHO9570PB/10
    O'Neill
    Общая оценка / 5
    O'Neill
    • Specked Specked Specked
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      O'Neill Наушники-вкладыши SPECKED

      SHO9570PB/10
      Общая оценка / 5

      Specked

      Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      O'Neill Наушники-вкладыши SPECKED

      Specked

      Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах

      Specked

      Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      O'Neill Наушники-вкладыши SPECKED

      Specked

      Несмотря на компактный размер, эти наушники по-настоящему "круты". 9 мм динамики обеспечивают взрывное звучание, а три взаимозаменяемых накладки разной формы гарантируют надежное прилегание и отличную звукоизоляцию. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши SPECKED

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Specked

        Звукоизоляция и надежность

        • O'Neill
        • Черный с фиолетовым
        Мощные динамики 9 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

        Мощные динамики 9 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

        Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.

        Прочный неспутывающийся кабель и усиленные разъемы

        Прочный неспутывающийся кабель и усиленные разъемы

        Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю и усиленным разъемам эти наушники созданы стойко выносить все тяготы вашего активного образа жизни.

        Звукоизолирующие мягкие подушечки

        Звукоизолирующие мягкие подушечки

        Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько, сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.

        3 размера подушечек для персонального подбора

        Три размера мягких подушечек для наушников Philips позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Полуоткрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          6 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          16
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 70970 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Глубина
          3  см
          Вес брутто
          0,067  кг
          высота
          16,5  см
          Вес нетто
          0,012  кг
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,055  кг
          ширина
          9  см
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 60206 2
          Вес брутто
          2,292  кг
          высота
          24,8  см
          Длина
          37,5  см
          Вес нетто
          0,288  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          2,004  кг
          ширина
          22,7  см

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 60207 9
          Вес брутто
          0,243  кг
          высота
          10,5  см
          Длина
          17,6  см
          Вес нетто
          0,036  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,207  кг
          ширина
          10,2  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          2,55  см
          высота
          2,35  см
          Вес
          0,012  кг
          ширина
          1,22  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Насадки
        • Вкладыши

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