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Качество и производительность
Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качество и производительность
Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами. Узнать обо всех преимуществах
Качество и производительность
Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качество и производительность
Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами. Узнать обо всех преимуществах
Полноразмерные наушники
Итого:
Почувствуйте музыку. Идеально настроенные излучатели 50 мм обеспечат энергичные низкие, сбалансированные средние и чистые верхние частоты. Излучатели повторяют естественную геометрию уха и помогут оценить полное деталей звучание.
Оголовье изготовлено из долговечной стали, которая обеспечивает нужный уровень давления на голову для безопасной посадки. Двойная подкладка оголовья позволяет носить наушники с комфортом, а дышащие амбушюры чашек помогут с удобством слушать музыку даже долгое время без перерыва.
Погрузитесь в звучание любимых альбомов на мобильном устройстве, телевизоре или ноутбуке. Кабель входит в комплект и располагает адаптером с 3,5 мм на 6,3 мм для оптимального подключения к студийному оборудованию.
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Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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