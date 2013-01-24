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    Полноразмерные наушники

    SHP9600/00
    Общая оценка / 5
    • Качество и производительность Качество и производительность Качество и производительность
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      NULL Полноразмерные наушники

      SHP9600/00
      Общая оценка / 5

      Качество и производительность

      Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Полноразмерные наушники

      Качество и производительность

      Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами. Узнать обо всех преимуществах

      Качество и производительность

      Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Полноразмерные наушники

      Качество и производительность

      Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами. Узнать обо всех преимуществах

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        Полноразмерные наушники

        Итого:

        Качество и производительность

        • Полноразмерные
        • Открытая конструкция

        Дизайн с открытой конструкцией. Объемный звук

        Почувствуйте музыку. Идеально настроенные излучатели 50 мм обеспечат энергичные низкие, сбалансированные средние и чистые верхние частоты. Излучатели повторяют естественную геометрию уха и помогут оценить полное деталей звучание.

        Исключительный комфорт и прочность

        Оголовье изготовлено из долговечной стали, которая обеспечивает нужный уровень давления на голову для безопасной посадки. Двойная подкладка оголовья позволяет носить наушники с комфортом, а дышащие амбушюры чашек помогут с удобством слушать музыку даже долгое время без перерыва.

        Подключайтесь к любому источнику. От телефона до усилителей для наушников

        Погрузитесь в звучание любимых альбомов на мобильном устройстве, телевизоре или ноутбуке. Кабель входит в комплект и располагает адаптером с 3,5 мм на 6,3 мм для оптимального подключения к студийному оборудованию.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          200  мВт
          Чувствительность
          101  дБ
          Диаметр излучателя
          50  миллиметра
          Диапазон частот
          12–35 000  Гц

        • Подключения

          Подключение кабеля
          одностороннее
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Длина кабеля
          Съемный кабель 3 м в комплекте

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  миллиметра

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          5,004  фунта
          Вес брутто
          2,27  кг
          GTIN
          1 48 95229 10840 7
          высота
          23,5  см
          высота
          9,3  (дюймы)
          Длина
          37,5  см
          Длина
          14,8  (дюймы)
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          2,822  фунта
          Вес упаковки
          1,28  кг
          ширина
          8,3  (дюймы)
          ширина
          21  см
          Вес нетто
          0,99  кг
          Вес нетто
          2,183  фунта

        • Размеры упаковки

          Глубина
          4,7  (дюймы)
          Глубина
          12  см
          EAN
          48 95229 10840 0
          Вес брутто
          1,455  фунта
          Вес брутто
          0,66  кг
          высота
          22,5  см
          высота
          8,9  (дюймы)
          Вес нетто
          0,728  фунта
          Вес нетто
          0,33  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,728  фунта
          Вес упаковки
          0,33  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19,5  см
          ширина
          7,7  (дюймы)

        • UPC

          UPC
          8 40063 20141 5

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