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Спортивная гарнитура с вкладышами

SHQ1017/10
Общая оценка / 5
  • С защитой от пота С защитой от пота С защитой от пота
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    Спортивная гарнитура с вкладышами

    SHQ1017/10
    Общая оценка / 5

    С защитой от пота

    Эти наушники сделаны из бактерицидного и водонепроницаемого материала специально для любителей фитнеса. Длина кабеля также регулируется для удобства ношения на наручном ремешке или в кармане.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивная гарнитура с вкладышами

    С защитой от пота

    Эти наушники сделаны из бактерицидного и водонепроницаемого материала специально для любителей фитнеса. Длина кабеля также регулируется для удобства ношения на наручном ремешке или в кармане.

    С защитой от пота

    Эти наушники сделаны из бактерицидного и водонепроницаемого материала специально для любителей фитнеса. Длина кабеля также регулируется для удобства ношения на наручном ремешке или в кармане.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивная гарнитура с вкладышами

    С защитой от пота

    Эти наушники сделаны из бактерицидного и водонепроницаемого материала специально для любителей фитнеса. Длина кабеля также регулируется для удобства ношения на наручном ремешке или в кармане.

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      Спортивная гарнитура с вкладышами

      Спортивная гарнитура с вкладышами

      Итого:

      С защитой от пота

      с пультом для iPhone и микрофоном

      Непроницаемые для пота

      Непроницаемые для пота

      Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.

      Кабельный зажим

      Кабельный зажим

      Зажим помогает надежно закрепить кабель

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

      Стереозвук с ударными басами задает ритм работы

      Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям

      Сверхлегкий дизайн

      Сверхлегкий дизайн, хорошее прилегание, подходят для занятий спортом

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Регулируемая длина кабеля

      Кабель длиной 60 см для ношения на ремешке. Дополнительное удобство обеспечивается с помощью удлинительного кабеля 60 см.

      3 размера подушечек для персонального подбора

      Три размера мягких подушечек для наушников Philips позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.

      Микрофон и управление музыкой

      Стильный микрофон и пульт управления позволяет разговаривать, слушать и управлять iPod/iPhone/iPad на расстоянии.

      • Звук

        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        30 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Чувствительность
        110 дБ
        Диаметр излучателя
        13,5 мм
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Тип магнита
        Неодимовый

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да

      • Размеры упаковки

        высота
        17,5  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        3  см
        EAN
        69 23410 70891 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес брутто
        0,074  кг
        Вес нетто
        0,045  кг
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,029  кг
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        2,563  кг
        высота
        25  см
        Длина
        39,2  см
        Вес нетто
        1,08  кг
        Вес упаковки
        1,483  кг
        ширина
        23,2  см
        EAN
        87 12581 59498 5

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 59500 5
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        0,277  кг
        высота
        10,4  см
        Длина
        18,5  см
        Вес нетто
        0,135  кг
        Вес упаковки
        0,142  кг
        ширина
        10,5  см

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да

      • Габариты изделия

        Глубина
        5  см
        высота
        6,5  см
        Вес
        0,045  кг
        ширина
        6,5  см

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        • iPad
        • iPad 2

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Встроенный микрофон и пульт для iPhone
      • Кабельный зажим

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