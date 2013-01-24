Подходят для занятий спортом
Легкие как пушинка наушники SHQ1200 идеально подходят для спортзала и пробежек. Прочные наушники, защищенные от пота и дождя, обеспечивают мощные басы и оптимальную посадку благодаря трем насадкам на выбор. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подходят для занятий спортом
Легкие как пушинка наушники SHQ1200 идеально подходят для спортзала и пробежек. Прочные наушники, защищенные от пота и дождя, обеспечивают мощные басы и оптимальную посадку благодаря трем насадкам на выбор. Узнать обо всех преимуществах
Подходят для занятий спортом
Легкие как пушинка наушники SHQ1200 идеально подходят для спортзала и пробежек. Прочные наушники, защищенные от пота и дождя, обеспечивают мощные басы и оптимальную посадку благодаря трем насадкам на выбор. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подходят для занятий спортом
Легкие как пушинка наушники SHQ1200 идеально подходят для спортзала и пробежек. Прочные наушники, защищенные от пота и дождя, обеспечивают мощные басы и оптимальную посадку благодаря трем насадкам на выбор. Узнать обо всех преимуществах
Наушники ActionFit изготовлены из высококачественной нескользящей резины, что гарантирует плотную и комфортную посадку независимо от длительности вашей тренировки и энергичности движений.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.
Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.
Наушники ActionFit весят всего 4 грамма — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и желание продолжать.
В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!
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