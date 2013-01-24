Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.