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Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Добейтесь успеха!
Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Добейтесь успеха!
Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Добейтесь успеха!
Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.
Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением (с защитой IPX2) позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.
Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.
Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.
Дизайн
Звук
Подключения
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры