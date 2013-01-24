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ActionFit

Спортивные наушники с микрофоном

SHQ1255TBK/00
Общая оценка / 5
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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ1255TBK/00
    Общая оценка / 5

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    Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    Добейтесь успеха!

    Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    Добейтесь успеха!

    Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    Добейтесь успеха!

    Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

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      Защита от пота

      • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
      • Заушное крепление

      Крепление-крючок для надежной и комфортной посадки

      Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением (с защитой IPX2) позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

      Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

      Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

      Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Звук

        Диафрагма
        Майларовый купол
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Диаметр излучателя
        13,6 мм

      • Подключения

        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,0  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 51613 99115 2
        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,035  кг
        высота
        17,2  см
        Вес нетто
        0,017  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,018  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        5  см

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,276  кг
        GTIN
        2 69 51613 99115 6
        высота
        6,5  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,102  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,174  кг
        ширина
        16,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,244  кг
        GTIN
        1 69 51613 99115 9
        высота
        14,2  см
        Длина
        33,3  см
        Вес нетто
        0,408  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,836  кг
        ширина
        18,9  см

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        3,5 см * 2 см * 6 см
        Вес
        0,0165  кг

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