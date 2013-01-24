Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

ActionFit

Спортивные наушники с микрофоном

SHQ1405BL/00
Общая оценка / 5
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
    -{discount-value}

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ1405BL/00
    Общая оценка / 5

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все sports-headphones

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Регулируемые спортивные наушники-вкладыши

      • Идеально для использования на улице
      • Защита от воды и пота
      • Наушник-вкладыш
      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

      Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

      Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

      Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

      Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.

      Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

      Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

      Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

      Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 4,69 г

      Наушники ActionFit весят всего 4,69 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением (с защитой IPX2) позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        107 дБ
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диаметр излучателя
        13,6 мм
        Акустическая система
        Полузакрытая
        Тип магнита
        Неодимовый

      • Подключения

        Разъем
        3,5  миллиметра
        Длина кабеля
        1,2  м
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        Съемные вкладыши
        1 пара
        Съемные крепления в виде плавников
        1 пара
        Съемные крепления-крючки
        1 пара
        Размещение кабелей
        Кабельный зажим

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,12  кг
        Вес брутто
        0,265  фунта
        GTIN
        2 69 25970 70957 0
        высота
        2,4  (дюймы)
        высота
        6  см
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,0393  кг
        Вес нетто
        0,087  фунта
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,0807  кг
        Вес упаковки
        0,178  фунта
        ширина
        3,2  (дюймы)
        ширина
        8,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,191  кг
        Вес брутто
        2,626  фунта
        GTIN
        1 69 25970 70957 3
        высота
        6,3  (дюймы)
        высота
        16  см
        Длина
        13,9  (дюймы)
        Длина
        35,3  см
        Вес нетто
        0,3144  кг
        Вес нетто
        0,693  фунта
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,8766  кг
        Вес упаковки
        1,933  фунта
        ширина
        7,8  (дюймы)
        ширина
        19,9  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        Глубина
        1,0  (дюймы)
        EAN
        69 25970 70957 6
        Вес брутто
        0,0322  кг
        Вес брутто
        0,071  фунта
        высота
        17,3  см
        высота
        6,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,029  фунта
        Вес нетто
        0,0131  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,042  фунта
        Вес упаковки
        0,0191  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        2,0  (дюймы)
        ширина
        5  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться