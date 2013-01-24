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ActionFit

Спортивные наушники Bluetooth®

SHQ6500CL/00
Общая оценка / 5
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    SHQ6500CL/00
    Общая оценка / 5

    Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах

    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах

    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Беспроводная спортивная гарнитура с вкладышами

      • Идеально для использования на улице
      • Bluetooth®
      • Защита от воды и пота
      • Наушник-вкладыш
      Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

      Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

      Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

      Нескользящие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников.

      Нескользящие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников.

      Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.

      Беспроводное подключение по Bluetooth для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Беспроводное подключение по Bluetooth для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Технология Bluetooth обеспечивает удобное беспроводное прослушивание.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Идеальный вариант для любых тренировок с защитой от пота по стандарту IPX2

      Идеальный вариант для любых тренировок с защитой от пота по стандарту IPX2

      Не бойтесь вспотеть. С защитой от влаги по стандарту IPX2 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Вес батареи
        2,5 г
        Время воспроизведения музыки
        4,5*  ч
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        55 ч*
        Время разговора
        4,5 ч*

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Чувствительность
        107 дБ
        Диаметр излучателя
        13,6 мм
        Звуковая катушка
        Медь
        Улучшение звука
        • Эхоконтроль
        • Шумоподавление
        Акустическая система
        • Полузакрытая
        • Закрытая
        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Тип
        динамический

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Переключение между разговором и музыкой
        • удержание вызова
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Краткое руководство пользователя
        Кабель USB
        Комплект для зарядки
        Фиксатор посадки
        2 пары

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,278  кг
        GTIN
        1 69 51613 99182 1
        высота
        13,3  см
        Длина
        19  см
        Вес нетто
        0,09  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,188  кг
        ширина
        11  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        EAN
        69 51613 99182 4
        Вес брутто
        0,066  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,03  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,036  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        4  см
        высота
        2  см
        Вес
        0,014  кг
        ширина
        10  см

      • Дизайн

        цвет
        Светло-зеленый и черный

      • Внутренняя упаковка

        GTIN
        2 69 51613 99182 8
        Количество потребительских упаковок
        3

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