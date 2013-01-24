Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Надежная посадка
Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежная посадка
Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически! Узнать обо всех преимуществах
Надежная посадка
Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежная посадка
Сверхкомфортные для активной жизни, эти эргономичные наушники оснащены специальным держателем-крючком и звучат просто фантастически! Узнать обо всех преимуществах
Наушники с креплением-крючком
Цена магазина Philips
Итого:
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.
Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.
Эти мягкие и гибкие 3D крепления наушника не производят дискомфортных ощущений во время активных действий или прослушивания музыки на ходу.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Крепления наушников остаются на месте даже при движении, что обеспечивает комфортную посадку наушников и отличное звучание.соприкасается с тыльной стороной ушной раковины и крепит наушники к ушам
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.
Можно не сомневаться в длительности срока службы, т.к. они специально спроектированы для грубого использования и изготовлены из прочных материалов.
Дизайн
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки