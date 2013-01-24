27-мм излучатель обеспечивает отличное качество звучания

Достаточно маленький, чтобы его удобно было носить, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 27-мм излучатель имеет идеальный размер, чтобы дарить наслаждение от звучания без искажений.