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    Наушники с креплением-клипсой

    SHS3300/10
    Общая оценка / 5
    • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
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      Наушники с креплением-клипсой

      SHS3300/10
      Общая оценка / 5

      Усиленные басы

      Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Усиленные басы

      Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.

      Усиленные басы

      Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с креплением-клипсой

      Усиленные басы

      Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.

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        Наушники с креплением-клипсой

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Усиленные басы

        для мощного звучания

        27-мм излучатель обеспечивает отличное качество звучания

        Достаточно маленький, чтобы его удобно было носить, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 27-мм излучатель имеет идеальный размер, чтобы дарить наслаждение от звучания без искажений.

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Контурные крепления наушников увеличивают комфорт при носке и надежность

        Крепления наушников остаются на месте даже при движении, что обеспечивает комфортную посадку наушников и отличное звучание.соприкасается с тыльной стороной ушной раковины и крепит наушники к ушам

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Ассимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне

        Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          4,3  см
          высота
          5,5  см
          Глубина
          1,9  см
          Вес
          0,029  кг

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          высота
          17,2  см
          ширина
          9,7  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес нетто
          0,029  кг
          Вес брутто
          0,06  кг
          Вес упаковки
          0,031  кг
          EAN
          87 12581 53256 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          18  см
          ширина
          8,2  см
          высота
          10,5  см
          Вес нетто
          0,087  кг
          Вес брутто
          0,21  кг
          Вес упаковки
          0,123  кг
          EAN
          87 12581 53258 1
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Внешняя упаковка

          Длина
          38  см
          ширина
          18,5  см
          высота
          25  см
          Вес нетто
          0,696  кг
          Вес брутто
          1,966  кг
          Вес упаковки
          1,270  кг
          EAN
          87 12581 53257 4
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, асимметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          медь

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          102  дБ
          Диаметр излучателя
          27  мм
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          медь

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