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Усиленные басы
Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усиленные басы
Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.
Усиленные басы
Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усиленные басы
Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.
Наушники с креплением-клипсой
Цена магазина Philips
Итого:
Достаточно маленький, чтобы его удобно было носить, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 27-мм излучатель имеет идеальный размер, чтобы дарить наслаждение от звучания без искажений.
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Крепления наушников остаются на месте даже при движении, что обеспечивает комфортную посадку наушников и отличное звучание.соприкасается с тыльной стороной ушной раковины и крепит наушники к ушам
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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