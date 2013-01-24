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    Наушники с шейным ободом

    SHS390/10
    Общая оценка / 5
    • Сбалансированный звук Сбалансированный звук Сбалансированный звук
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      Наушники с шейным ободом

      SHS390/10
      Общая оценка / 5

      Сбалансированный звук

      Наушники с шейным ободом и динамическими НЧ. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с шейным ободом

      Сбалансированный звук

      Наушники с шейным ободом и динамическими НЧ. Узнать обо всех преимуществах

      Сбалансированный звук

      Наушники с шейным ободом и динамическими НЧ. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с шейным ободом

      Сбалансированный звук

      Наушники с шейным ободом и динамическими НЧ. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с шейным ободом

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Сбалансированный звук

        контурный шейный обод для удобного ношения

        • Черно-белый

        32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

        32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

        Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          12  см
          высота
          15  см
          Глубина
          5,5  см
          Вес
          0,047  кг

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Звуковая катушка
          медный
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          24  Ом
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          102  дБ
          Диаметр излучателя
          32  мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, асимметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Никелированный
          Тип кабеля
          медный

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Оба
          Глубина
          6  см
          Вес брутто
          0,135  кг
          высота
          19,5  см
          Вес нетто
          0,047  кг
          Вес упаковки
          0,088  кг
          ширина
          19,5  см
          EAN
          87 12581 53104 1
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 53963 4
          Вес брутто
          0,586  кг
          высота
          21,1  см
          Длина
          20,4  см
          Вес нетто
          0,141  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,445  кг
          ширина
          19,3  см

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