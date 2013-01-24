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Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально подходят
Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах
Идеально подходят
Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально подходят
Оцените удобный дизайн наушников и превосходное качество звука. Регулируемые заушные крепления обеспечивают комфортную надежную посадку. Сменные насадки, представленные в трех размерах, гарантируют плотность прилегания для лучшего звучания. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с креплением-крючком
Цена магазина Philips
Итого:
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Такой динамик служит для исключительного качества звучания при небольшой громкости, а так же для продления срока службы батареек.
Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.
Уникальная система волноводов для низких частот 'ускоряет' их, направляя прямо в уши. В результате фантастическое реалистичное и притягивающее звучание.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Резиновые крепления наушников не скользят, и обеспечивают удобную и безопасную посадку для многочасового комфортного использования наушников. Прекрасно подходят для активного стиля.
Кабель наушников располагается по центру тыльной стороны шейного ободка, так что вы можете даже с трудом вспомнить о его существовании.
Благодаря уникальной конструкции в этих наушниках можно заниматься любым делом. Наушники всегда сохраняют удобное и безопасное положение в ушах. Если потянуть за кабель, крепление становится жестче.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия