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    Наушники с шейным ободом

    SHS8200/00
    Общая оценка / 5
    • Extra Bass Extra Bass Extra Bass
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      Наушники с шейным ободом

      SHS8200/00
      Общая оценка / 5

      Extra Bass

      Большие 32-мм излучатели с отверстиями для басов производят эффектное басовое звучание, а сверхплоская складная конструкция шейного обода не доставляет проблем с ношением и хранением.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с шейным ободом

      Extra Bass

      Большие 32-мм излучатели с отверстиями для басов производят эффектное басовое звучание, а сверхплоская складная конструкция шейного обода не доставляет проблем с ношением и хранением.

      Extra Bass

      Большие 32-мм излучатели с отверстиями для басов производят эффектное басовое звучание, а сверхплоская складная конструкция шейного обода не доставляет проблем с ношением и хранением.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с шейным ободом

      Extra Bass

      Большие 32-мм излучатели с отверстиями для басов производят эффектное басовое звучание, а сверхплоская складная конструкция шейного обода не доставляет проблем с ношением и хранением.

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        Наушники с шейным ободом

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Extra Bass

        Компактно складываются для удобства хранения

        32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

        32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

        Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные излучатели обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Очень мягкая ткань для максимального комфорта при ношении

        Очень мягкий материал приятен для кожи и обеспечивает максимальный комфорт при ношении.

        Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

        Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

        Плоская при складывании, легко помещается в кармане

        Наушники становятся плоскими при складывании, легко помещаются в дорожную сумку.

        Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

        Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

        Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

        Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 24 000  Гц
          Сопротивление
          24  Ом
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          106  дБ
          Диаметр излучателя
          32  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          одностороннее
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Размеры упаковки

          высота
          23,2  см
          ширина
          12,5  см
          Глубина
          3,2  см
          Вес нетто
          0,056  кг
          Вес брутто
          0,14  кг
          Вес упаковки
          0,084  кг
          EAN
          87 10895 93689 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Длина
          51  см
          ширина
          30  см
          высота
          56  см
          Вес нетто
          8,72  кг
          Вес брутто
          9,4  кг
          Вес упаковки
          0,68  кг
          EAN
          87 10895 93691 0
          Количество потребительских упаковок
          48

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          24  см
          ширина
          13,5  см
          высота
          26  см
          Вес нетто
          0,84  кг
          Вес брутто
          1,09  кг
          Вес упаковки
          0,25  кг
          EAN
          87 10895 93690 3
          Количество потребительских упаковок
          6

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