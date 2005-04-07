Удлините свой кабель для наушников
Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством. В комплекте адаптер 1/4" Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удлините свой кабель для наушников
Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством. В комплекте адаптер 1/4" Узнать обо всех преимуществах
Удлините свой кабель для наушников
Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством. В комплекте адаптер 1/4" Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удлините свой кабель для наушников
Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством. В комплекте адаптер 1/4" Узнать обо всех преимуществах
Универсальный кабель
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Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка