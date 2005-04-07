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Универсальный кабель

SJM2102/10
Общая оценка / 5
  • Удлините свой кабель для наушников Удлините свой кабель для наушников Удлините свой кабель для наушников
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    Универсальный кабель

    SJM2102/10
    Общая оценка / 5

    Удлините свой кабель для наушников

    Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством. В комплекте адаптер 1/4" Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Универсальный кабель

    Удлините свой кабель для наушников

    Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством. В комплекте адаптер 1/4" Узнать обо всех преимуществах

    Удлините свой кабель для наушников

    Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством. В комплекте адаптер 1/4" Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Универсальный кабель

    Удлините свой кабель для наушников

    Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством. В комплекте адаптер 1/4" Узнать обо всех преимуществах

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      Универсальный кабель

      Универсальный кабель

      Итого:

      Удлините свой кабель для наушников

      и обеспечьте себе свободу перемещения

      • Удлинительный кабель наушников
      • 3,6 м

      Свобода перемещения благодаря 12 футовому кабелю для наушников

      Воспользуйтесь свободой передвижения благодаря возможности увеличения расстояния между наушниками и портативным устройством.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        00 26616 02395 0
        Количество
        1
        Длина
        20  см
        Ширина
        12,5  см
        Высота
        3,2  см
        Вес брутто
        0,2  кг
        Вес упаковки
        0,08  кг
        Вес нетто
        0,12  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        1 00 26616 02395 7
        Количество
        6
        Длина
        220  мм
        Ширина
        170  мм
        Высота
        130  мм
        Вес брутто
        0,58  кг
        Вес упаковки
        0,08  кг
        Вес нетто
        0,5  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        2 00 26616 02395 4
        Количество
        24
        Вес брутто
        2,81  кг
        Вес упаковки
        2,71  кг
        Вес нетто
        0,10  кг
        Высота (см)
        16  см
        Длина (см)
        45  см
        Ширина (см)
        36  см

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