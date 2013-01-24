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    Чехлы для ноутбука

    SLE3300EN/10
    • Прохладная поверхность — гарантия комфорта Прохладная поверхность — гарантия комфорта Прохладная поверхность — гарантия комфорта
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      Чехлы для ноутбука

      SLE3300EN/10

      Прохладная поверхность — гарантия комфорта

      Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Чехлы для ноутбука

      Прохладная поверхность — гарантия комфорта

      Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах

      Прохладная поверхность — гарантия комфорта

      Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Чехлы для ноутбука

      Прохладная поверхность — гарантия комфорта

      Универсальный и элегантный чехол Philips — это надежная защита ноутбука и удобная поверхность для работы в поездках или на диване в гостиной. Встроенная функция HeatProtect не позволяет нагреваться ноутбуку и коленям. Узнать обо всех преимуществах

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        Чехлы для ноутбука

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        Прохладная поверхность — гарантия комфорта

        с функцией HeatProtect

        • 34 см (13,3")
        • с функцией HeatProtect
        Функция HeatProtect предотвращает нагревание коленей

        Функция HeatProtect предотвращает нагревание коленей

        Вы, наверняка, ставите ноутбук себе на колени, когда смотрите видео в поезде, слушаете музыку на пляже, работаете в Интернете, общаетесь с друзьями или работаете с документами в аэропорту. Через некоторое время тепло, возникающее при непрерывном использовании ноутбука, вызывает неприятные ощущения в ногах и может повредить ноутбук. Чехол Philips для ноутбука с функцией HeatProtect™, имеющий три защитных слоя, защищает вас и ноутбук от нагрева при работе в пути. Его гладкая поверхность обеспечивает хорошую вентиляцию и устойчивое положение.

        Твердая поверхность для ноутбука

        Твердая поверхность для ноутбука

        Класть на колени журнал, чтобы поставить на него ноутбук, не очень удобно, так как поверхность журнала скользкая и неустойчивая, особенно, если хочется устроиться поудобнее. Кроме того, ноутбук может быть поврежден, если он соскользнет. У защитного чехла Philips имеется ровная поверхность сверху для ноутбука и мягкая — снизу для коленей, поэтому вы можете смотреть видео на YouTube, слушать музыку или работать с документами, а ваш ноутбук всегда будет в безопасном и устойчивом положении, где бы вы ни находились.

        Чехол из мягкой ткани

        Чехол из мягкой ткани

        В результате соприкосновения с грубой поверхностью в сумке при помещении ноутбука в защитный чехол на нем могут появиться царапины. Внутренняя часть чехла для ноутбука от Philips изготовлена из материала, похожего на замшу, что обеспечивает защиту и удобство при хранении, а также препятствует появлению царапин.

        Молнии с резиновым покрытием, препятствующим появлению царапин

        Молнии с резиновым покрытием, препятствующим появлению царапин

        Ваш нетбук или ноутбук может быть поцарапан молнией при помещении в чехол или сумку. Чехол и сумка Philips оснащены прорезиненной молнией, что снижает возможность появления царапин.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Светло-серый с голубой молнией

        • Материал

          Твердая поверхность сверху
          EVA
          Мягкая нижняя сторона
          Неопрен повышенной прочности
          Тканевая подкладка
          Ткань под замшу

        • Вес и габариты

          Вмещает даже ноутбук
          13,3" (34 см)
          Вмещает даже ноутбук
          325 x 241 x 41 мм

        • Габариты изделия

          высота
          27,5  см
          ширина
          35,5  см
          Глубина
          2,8  см
          Вес
          0,472  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          33,02  см
          ширина
          39,05  см
          Глубина
          3,18  см
          Вес брутто
          0,608  кг
          Вес нетто
          0,472  кг
          Вес упаковки
          0,136  кг
          EAN
          87 12581 49268 7

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          4
          Длина
          40,64  см
          ширина
          34,93  см
          высота
          14,29  см
          Вес брутто
          2,375  кг
          Вес нетто
          1,888  кг
          Вес упаковки
          0,487  кг
          EAN
          87 12581 51022 0

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