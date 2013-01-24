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Смотрите любимые каналы на втором телевизоре
Philips Wireless TV-link позволяет легко настроить любимые телеканалы на втором телевизоре без необходимости прокладывать кабели и сверлить стены.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите любимые каналы на втором телевизоре
Philips Wireless TV-link позволяет легко настроить любимые телеканалы на втором телевизоре без необходимости прокладывать кабели и сверлить стены.
Смотрите любимые каналы на втором телевизоре
Philips Wireless TV-link позволяет легко настроить любимые телеканалы на втором телевизоре без необходимости прокладывать кабели и сверлить стены.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите любимые каналы на втором телевизоре
Philips Wireless TV-link позволяет легко настроить любимые телеканалы на втором телевизоре без необходимости прокладывать кабели и сверлить стены.
Беспроводная связь с телевизором
Цена магазина Philips
Итого:
Без кабелей на полу, без необходимости сверления отверстий в стене или потолке
Комплект поставки устройства включает в себя все необходимое, что позволяет получить желаемый результат без необходимости возвращаться в магазин и приобретать дополнительные принадлежности.
Используется совместно с кабельной телеприставкой, спутниковым ресивером и другими устройствами
С помощью пульта ДУ
Габариты изделия
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Размеры
Питание
Ресивер
Передатчик
Внешняя упаковка
Размеры упаковки