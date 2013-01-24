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    Беспроводная связь с телевизором

    SLV4200/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре
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      Беспроводная связь с телевизором

      SLV4200/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

      Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Беспроводная связь с телевизором

      Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

      Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.

      Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

      Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Беспроводная связь с телевизором

      Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

      Philips TV-link позволяет легко настраивать телеканалы и смотреть видео на втором телевизоре без помех от сетей Wi-Fi и СВЧ.

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        Беспроводная связь с телевизором

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Смотрите любимые телеканалы и видео на втором телевизоре

        Защита от помех

        Все необходимое входит в комплект

        Комплект поставки устройства включает в себя все необходимое, что позволяет получить желаемый результат без необходимости возвращаться в магазин и приобретать дополнительные принадлежности.

        Без кабелей на полу, без необходимости сверления отверстий в стене или потолке

        Без кабелей на полу, без необходимости сверления отверстий в стене или потолке

        Используется совместно с кабельной телеприставкой, спутниковым ресивером и другими устройствами

        Используется совместно с кабельной телеприставкой, спутниковым ресивером и другими устройствами

        С помощью пульта ДУ

        С помощью пульта ДУ

        Соедините одновременно два устройства

        Простой способ переключения между любыми двумя устройствами, не требующий перенастройки всей системы домашнего кинотеатра. Беспроводная связь с телевизором предусматривает два отдельных входа; каждый вход имеет собственный разъем SCART, что позволяет подсоединить одновременно два аудио/видеоустройства.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          Ширина
          18,2  см
          Высота
          8  см
          Глубина
          12  см
          Вес
          0,425  кг

        • Тюнер/прием/передача

          Местоположение антенны
          • Изображения и звука: внутренний
          • Расширитель RC: внутренний
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Типичный диапазон внутри помещения
          15-35 м
          Типичный диапазон вне помещения
          35 м
          Поддерж. частота несущей ИК-сигнала
          30-57 кГц
          Частотный диапазон
          изображение и звук: 5,8 ГГц; расширитель ДУ: 433 МГц  МГц
          Удлинитель пульта ДУ
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          2 x 9 В постоянного тока, 300 мА

        • Размеры

          Температура (рабочая)
          От +5ºC до +35ºC

        • Питание

          Источник питания
          • Адаптер постоянного/переменного тока
          • 220—240 В

        • Ресивер

          Выход SCART
          Выходы CVBS, аудио Л+П

        • Передатчик

          SCART 1
          Входы CVBS, аудио Л+П
          RCA
          CVBS, аудио Л, аудио П

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 46879 8
          Вес брутто
          4,82  кг
          Вес нетто
          3,2812  кг
          Количество потребительских упаковок
          4
          Вес упаковки
          1,5388  кг
          Высота
          30,8  см
          Длина
          36,9  см
          Ширина
          28,7  см

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Глубина
          14,4  см
          EAN
          87 12581 46875 0
          Вес брутто
          1,0807  кг
          Высота
          17,7  см
          Вес нетто
          0,8203  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная
          Вес упаковки
          0,2604  кг
          Ширина
          27,4  см

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