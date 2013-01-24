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- Чехол
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Превосходный презентатор
Устройство для проведения презентаций Philips поможет вам установить контакт с аудиторией. Благодаря его простоте и функциональности, любая презентация будет проведена профессионально.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный презентатор
Устройство для проведения презентаций Philips поможет вам установить контакт с аудиторией. Благодаря его простоте и функциональности, любая презентация будет проведена профессионально.
Превосходный презентатор
Устройство для проведения презентаций Philips поможет вам установить контакт с аудиторией. Благодаря его простоте и функциональности, любая презентация будет проведена профессионально.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный презентатор
Устройство для проведения презентаций Philips поможет вам установить контакт с аудиторией. Благодаря его простоте и функциональности, любая презентация будет проведена профессионально.
Презентатор
Цена магазина Philips
Итого:
Устройство подключается с помощью устойчивого беспроводного подключения
Небольшой ключ удобно хранится внутри устройства. Его также можно оставить в разъеме порта USB.
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Лазерная указка для высокой точности
Возможности подключения
Эко-характеристики
Питание
Требования к системе
Аксессуары