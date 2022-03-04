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    Shaver S9000 Prestige

    Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

    SP9883/36
    Общая оценка / 5
    • Идеально чисто, невероятно комфортно Идеально чисто, невероятно комфортно Идеально чисто, невероятно комфортно
      -{discount-value}

      Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

      SP9883/36
      Общая оценка / 5

      Идеально чисто, невероятно комфортно

      Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

      Идеально чисто, невероятно комфортно

      Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

      Идеально чисто, невероятно комфортно

      Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

      Идеально чисто, невероятно комфортно

      Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver S9000 Prestige

        Shaver S9000 Prestige

        Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

        - {discount-value}

        Итого:

        Идеально чисто, невероятно комфортно

        С технологией SkinIQ

        • Лезвия NanoTech Dual Precision
        • Покрытие Hydro SkinGlide
        • Подвесная система Ultraflex
        • Мощный цифровой двигатель
        • Срок службы мотора и аккумулятора — 7 лет
        Сверхострые лезвия с повышенной износостойкостью для идеально гладкого бритья

        Сверхострые лезвия с повышенной износостойкостью для идеально гладкого бритья

        Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 165 000 срезаний в минуту, достигая идеально гладкого бритья. Эти 72 самозатачивающихся лезвия с системой Guide & Cut и сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью на протяжении всего срока использования.

        Новейшая разработка инженеров Philips: наше лучшее покрытие для максимального комфорта кожи во время бритья

        Новейшая разработка инженеров Philips: наше лучшее покрытие для максимального комфорта кожи во время бритья

        Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 500 000 гидрофильных микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение и снижает трение на 50 %**.

        Адаптируется к контурам вашего лица, чтобы качественно срезать даже самые труднодоступные волоски.

        Адаптируется к контурам вашего лица, чтобы качественно срезать даже самые труднодоступные волоски.

        Полностью подвижные бритвенные головки адаптируются к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.

        Быстрое и эффективное бритье

        Быстрое и эффективное бритье

        Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.

        Мощная бритва для укрощения любой щетины

        Мощная бритва для укрощения любой щетины

        Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

        Персональные настройки бритья

        Персональные настройки бритья

        Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.

        Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

        Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

        В 10 раз эффективнее очистки обычной водой** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.

        Удобная беспроводная зарядка

        Удобная беспроводная зарядка

        Провода в «мокрых точках» остались в прошлом. Просто положите беспроводную электробритву на панель зарядки Qi для беспроводной зарядки.

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

        Насадка-триммер для носа для бритья волос в носу и ушах

        Насадка-триммер для носа для бритья волос в носу и ушах

        Сбривает волоски в носу и ушах. Технология ProtecTrim и особое рабочее положение триммера обеспечивают простое и комфортное подравнивание.

        Безопасность и организация пространства

        Безопасность и организация пространства

        Бритва S9000 Prestige поставляется вместе с премиальным чехлом для хранения, зарядной станцией Qi и аксессуарами. Идеально для поездок и безопасно для хранения.

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

        Полный заряд аккумулятора за 1 час

        Полный заряд аккумулятора за 1 час

        Полный заряд аккумулятора за 1 час. Мощный литий-ионный аккумулятор сохранит производительность на годы использования.

        Подравнивание усов и бакенбард

        Удобный в использовании и безопасный для кожи высокоточный триммер SmartClick поможет создать желаемый образ с усами или бакенбардами.

        Цифровой дисплей с интуитивно понятными значками для удобства использования

        На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

        • Дизайн

          Отделка
          Классическая элегантность
          Очистка
          • Беспроводная Станция Самоочистки
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          Дисплей
          Индикатор заряда аккумулятора в процентах
          Цвет
          Светло-золотистый
          Ручка
          Эргономичное покрытие и удобная ручка
          Зарядка
          • Зарядная панель Qi
          • 3 часа для полной зарядки
          • Быстрая зарядка за 18 минут
          SmartClick
          • Триммер для носа
          • Компактный триммер
          Бритвенная система
          • Лезвия NanoTech Dual Precision
          • Покрытие Hydro SkinGlide
          Гибкость головки
          Подвесная система Ultraflex
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Сухое и влажное бритье
          Влажное и сухое бритье
          Чехол
          Премиальный чехол
          Время работы
          60 минут
          Технология SkinIQ
          • Мощный цифровой двигатель
          • Датчик мощности
          • Персональные настройки
          Станция Самоочистки
          • Да
          • 1 картридж в комплекте

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH91

        • срок службы

          Срок службы мотора и аккумулятора — 7 лет
          Да

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              • * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже

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              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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