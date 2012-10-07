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    Панель SoundBar для ноутбука

    SPA2100/12
    Общая оценка / 5
    • Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука
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      Панель SoundBar для ноутбука

      SPA2100/12
      Общая оценка / 5

      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Панель SoundBar для ноутбука

      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах

      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Панель SoundBar для ноутбука

      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах

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        Панель SoundBar для ноутбука

        Панель SoundBar для ноутбука

        Итого:

        Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

        • Питание через USB
        • Крепление для ноутбука
        Питание через USB-подключение

        Питание через USB-подключение

        Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

        Закрепляются наверху экрана или размещаются отдельно

        Панель SoundBar можно закрепить наверху экрана вашего ноутбука и сэкономить место, если вы слушаете музыку в поездке. Просто зафиксируйте ее на ноутбуке, подключите кабель в разъем USB и — вперед! Если вы уже закончили прослушивание, скрутите кабель USB и поместите его в отсек на панели SoundBar; храните панель SoundBar в сумке.

        Совместимость с MAC и ПК

        n/a (не применимо)

        • Звук

          Улучшение низких частот
          Система Bass reflex
          Оптимизация НЧ
          Да
          Улучшение звука
          Цифровой усилитель класса "D"

        • Подключения

          USB
          Порт USB 2.0

        • Функции управления

          Простота установки
          Подключение Plug & Play
          Дорожный футляр в комплекте
          Да

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Требования к системе

          USB
          Свободный порт USB
          Операционная система ПК
          Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista или последующие версии, MAC X или последующие версии

        • Содержимое упаковки

          Краткое руководство по установке
          Да

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