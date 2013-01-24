Участвуйте в видеочате!

Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах