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    Веб-камера

    SPC225NC/00
    Общая оценка / 5
    • Участвуйте в видеочате! Участвуйте в видеочате! Участвуйте в видеочате!
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      Веб-камера

      SPC225NC/00
      Общая оценка / 5

      Участвуйте в видеочате!

      Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камера

      Участвуйте в видеочате!

      Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах

      Участвуйте в видеочате!

      Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камера

      Участвуйте в видеочате!

      Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах

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        Веб-камера

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        Итого:

        Участвуйте в видеочате!

        • CIF
        • CMOS

        Плавное изображение с 30 кадрами в секунду

        Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.

        Разрешение VGA (640x480) повышает четкость изображения

        VGA (640 x 480) - это около 300 000 пикселей для формирования всего изображения. Такое разрешение VGA гарантирует четкость изображения, необходимого для работы с документами, для веб-страниц и электронной почты.

        Вращающееся крепление позволяет повернуть камеру на 360°

        Наслаждайтесь простотой и свободой с веб-камерой с удобным вращающимся креплением. Просто поверните камеру на 360° в любом направлении, чтобы снимать все, что находится в комнате. При этом перемещать саму камеру не нужно.

        Гарнитура с вкладышами и микрофоном с эхоподавлением

        Наушники удобно размещаются в ушах, а микрофон расположен на кабеле чуть ниже рта для простоты записи. С этой удобной гарнитурой с встроенным микрофоном можно быстро записывать видео без эффекта эха.

        Совместима со всеми службами мгновенных сообщений

        Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.

        Менеджер установки для простой настройки

        Настройте веб-камеру за считанные секунды благодаря удобному менеджеру установки. Просто следуйте простым пошаговым инструкциям, и веб-камера будет настроена так, чтобы идеально соответствовать вашему компьютеру.

        Стабильная установка на мониторе любого портативного компьютера или на столе

        С помощью многофункционального стенда легко установить веб-камеру на любом мониторе, портативном компьютере, ноутбуке или плоской поверхности.

        Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий

        Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

        Работает с любым доступным ПО для обработки изображений

        Веб-камера совместима со всем доступным бесплатным и профессиональным ПО для обработки изображений. Вырежьте кусочек или отдельный кадр из своего видеоролика и откройте его в любой программе для обработки изображений.

        Технические характеристики

        • Съемка видео и фотографий

          Датчик
          CMOS
          Разрешение датчика изображения
          CIF
          Видеоразрешение
          CIF
          Разрешение снимка
          CIF
          Максимальная частота кадров
          30  fps
          Линза
          F2.2, D54°
          Баланс белого
          2600 – 7600 k
          Глубина цвета
          24  бит

        • Механизмы

          Зажим переносного компьютера
          Да
          Зажим ЖКД
          Да
          Подставка ЭЛТ
          Да
          Настольная подставка
          Да
          Цифровой встроенный микрофон
          Нет
          Кнопка съемки
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Руководство пользователя
          • Мультимедийная гарнитура SHM2000

        • Программное обеспечение

          Добавьте видео к
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Messenger
          • Skype
          • ICQ
          • QQ
          • Windows Live Messenger

        • Требования к системе

          Операционная система
          • Microsoft Windows 98
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows XP
          • Microsoft Windows Vista Home
          • Microsoft Windows Vista
          Процессор
          Pentium II 500MHz или быстрее
          ОЗУ
          128 Mб ОЗУ
          Звуковая карта
          Да
          USB
          Порт Free USB
          Подключение к Интернету
          Да
          Требуемое свободное место на диске
          200 МБ
          Привод CD-ROM или DVD-ROM
          Да

        • Возможности подключения

          Длина кабеля
          1,5
          Функция PC Link
          USB 1.1

        • Размеры

          Глубина продукта
          75  мм
          Высота продукта
          125  мм
          Ширина продукта
          35  мм
          Вес изделия (г)
          82

        • Данные упаковки

          12 NC
          867000028287
          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 32418 6
          Количество
          1
          Высота
          188  мм
          Длина
          231  мм
          Ширина
          93  мм
          Вес брутто
          0,376  кг
          Вес упаковки
          0,275  кг

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 33417 8
          Количество
          6
          Длина
          400  мм
          Высота
          275  мм
          Ширина
          301  мм
          Вес брутто
          3,06  кг
          Вес упаковки
          2,336  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Руководство пользователя
        • Мультимедийная гарнитура SHM2000

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