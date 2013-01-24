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Начните чат в Skype
Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Начните чат в Skype
Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах
Начните чат в Skype
Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Начните чат в Skype
Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах
Веб-камера
Цена магазина Philips
Итого:
Мультимедийная гарнитура Philips прилагается к веб-камере. Микрофон обеспечивает оптимальное качество звука и удобство использования.
При частоте 30 кадров в секунду вы можете наслаждаться естественным и плавным видео без прыгающего изображения. Та же частота обновления используется в Skype, что делает видеочат более приятным занятием.
VGA (640 x 480) - это около 300 000 пикселей для формирования всего изображения. Такое разрешение VGA гарантирует четкость изображения, необходимого для работы с документами, для веб-страниц и электронной почты.
Автоматическая оптимизация изображений поможет вам использовать веб-камеру на максимум благодаря автоматической настройке камеры и изображений в соответствии с освещенностью.
Поворачивающийся объектив для идеального наведения и естественности изображения. Можно быстро и просто получить нужный угол наклона камеры, без необходимости подкладывать что-нибудь под камеру, чтобы наклонить ее.
С помощью многофункционального стенда легко установить веб-камеру на любом мониторе, портативном компьютере, ноутбуке или плоской поверхности.
Настройте веб-камеру за считанные секунды благодаря удобному менеджеру установки. Просто следуйте простым пошаговым инструкциям, и веб-камера будет настроена так, чтобы идеально соответствовать вашему компьютеру.
Веб-камера и ее программное обеспечение созданы с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к сообщениям Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger и других бесплатных служб мгновенных сообщений. Это можно проделать также с Windows Messenger и NetMeeting для конференц-связи с несколькими абонентами и разработано с расчетом на будущее.
Веб-камера совместима со всем доступным бесплатным и профессиональным ПО для обработки изображений. Вырежьте кусочек или отдельный кадр из своего видеоролика и откройте его в любой программе для обработки изображений.
Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.
ПО для очень удобной съемки, управления и архивирования моментальных фотографий и видеоклипов. С помощью всего лишь пары щелчков мыши вы сможете создавать и отправлять видеопочту. Это ПО обеспечивает все необходимое, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами веб-камеры Philips.
Чтобы начать работать с VLounge, достаточно нажать кнопку QuickLaunch
Съемка видео и фотографий
Механизмы
Аксессуары
ПО
Требования к системе
Подключения
Размеры
Данные упаковки
Внешняя упаковка