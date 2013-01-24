  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Веб-камера

    SPC315NC/00
    Общая оценка / 5
    • Начните чат в Skype Начните чат в Skype Начните чат в Skype
      -{discount-value}

      Веб-камера

      SPC315NC/00
      Общая оценка / 5

      Начните чат в Skype

      Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камера

      Начните чат в Skype

      Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Начните чат в Skype

      Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камера

      Начните чат в Skype

      Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Веб-камера

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Веб-камера

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Начните чат в Skype

        • CIF
        • CMOS

        Мультимедийная гарнитура с микрофоном для наилучшего качества звука

        Мультимедийная гарнитура Philips прилагается к веб-камере. Микрофон обеспечивает оптимальное качество звука и удобство использования.

        Видео - 30 кадров в секунду с разрешением Skype

        При частоте 30 кадров в секунду вы можете наслаждаться естественным и плавным видео без прыгающего изображения. Та же частота обновления используется в Skype, что делает видеочат более приятным занятием.

        Разрешение VGA (640x480) повышает четкость изображения

        VGA (640 x 480) - это около 300 000 пикселей для формирования всего изображения. Такое разрешение VGA гарантирует четкость изображения, необходимого для работы с документами, для веб-страниц и электронной почты.

        Автоматическая оптимизация для превосходного качества изображений

        Автоматическая оптимизация изображений поможет вам использовать веб-камеру на максимум благодаря автоматической настройке камеры и изображений в соответствии с освещенностью.

        Поворачивающийся объектив для идеального наведения и естественных снимков

        Поворачивающийся объектив для идеального наведения и естественности изображения. Можно быстро и просто получить нужный угол наклона камеры, без необходимости подкладывать что-нибудь под камеру, чтобы наклонить ее.

        Стабильная установка на мониторе любого портативного компьютера или на столе

        С помощью многофункционального стенда легко установить веб-камеру на любом мониторе, портативном компьютере, ноутбуке или плоской поверхности.

        Менеджер установки для простой настройки

        Настройте веб-камеру за считанные секунды благодаря удобному менеджеру установки. Просто следуйте простым пошаговым инструкциям, и веб-камера будет настроена так, чтобы идеально соответствовать вашему компьютеру.

        Идеальная совместимость с Skype и другими службами сообщений

        Веб-камера и ее программное обеспечение созданы с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к сообщениям Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger и других бесплатных служб мгновенных сообщений. Это можно проделать также с Windows Messenger и NetMeeting для конференц-связи с несколькими абонентами и разработано с расчетом на будущее.

        Работает с любым доступным ПО для обработки изображений

        Веб-камера совместима со всем доступным бесплатным и профессиональным ПО для обработки изображений. Вырежьте кусочек или отдельный кадр из своего видеоролика и откройте его в любой программе для обработки изображений.

        Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий

        Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

        Создавайте, храните и управляйте изображениями и видео-почтой с VLounge

        ПО для очень удобной съемки, управления и архивирования моментальных фотографий и видеоклипов. С помощью всего лишь пары щелчков мыши вы сможете создавать и отправлять видеопочту. Это ПО обеспечивает все необходимое, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами веб-камеры Philips.

        Кнопка VLounge QuickLaunch для мгновенного запуска

        Чтобы начать работать с VLounge, достаточно нажать кнопку QuickLaunch

        Технические характеристики

        • Съемка видео и фотографий

          Датчик
          CMOS
          Разрешение датчика изображения
          QVGA
          Видеоразрешение
          QVGA
          Разрешение снимка
          QVGA
          Разрешение вставляемых снимков
          VGA
          Максимальная частота кадров
          30  кадров/сек
          Линза
          f: 6 мм, F2.8, D42°
          Баланс белого
          2600 – 7600 k
          Мин. подсветка
          < 10 люкс
          Глубина цвета
          24  бит

        • Механизмы

          Зажим переносного компьютера
          Да
          Зажим ЖКД
          Да
          Подставка ЭЛТ
          Да
          Настольная подставка
          Да
          Цифровой встроенный микрофон
          нет
          Кнопка Быстрого запуска
          Да
          Кнопка съемки
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Руководство по быстрой установке
          • руководство пользователя
          • Наушники Multimedia

        • ПО

          Добавить видео в
          • MSN Messenger
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Messenger
          • Skype

        • Требования к системе

          Операционная система
          • Microsoft Windows 98
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows XP
          Процессор
          Pentium II 500MHz или быстрее
          ОЗУ
          128 Mб ОЗУ
          Звуковая карта
          Да
          USB
          Свободный порт USB
          Подключение к Интернету
          Да
          Требуемое свободное место на диске
          200 МБ
          Привод CD-ROM или DVD-ROM
          Да

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,5 м
          Функция PC Link
          USB 1.1

        • Размеры

          Глубина продукта
          74  мм
          Высота продукта
          142  мм
          Вес изделия (г)
          120
          Ширина продукта
          74  мм

        • Данные упаковки

          12 NC
          908210008674
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97758 6
          Вес брутто
          0,436  кг
          Высота
          190  мм
          Длина
          190  мм
          Ширина
          90  мм
          Количество
          1
          Вес упаковки
          0,316  кг

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97980 1
          Количество
          6
          Вес брутто
          3,156  кг
          Вес упаковки
          2,436  кг
          Длина
          387  мм
          Ширина
          285  мм
          Высота
          208  мм

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Руководство по быстрой установке
        • руководство пользователя
        • Наушники Multimedia

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться