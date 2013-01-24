Надежно крепится на монитор, ноутбук или стол

Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеовызова.