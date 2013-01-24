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    Веб-камера

    SPC535NC/00
    Общая оценка / 5
    • Webcam easy Webcam easy Webcam easy
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      Веб-камера

      SPC535NC/00
      Общая оценка / 5

      Webcam easy

      Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камера

      Webcam easy

      Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах

      Webcam easy

      Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камера

      Webcam easy

      Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах

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        Webcam easy

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        • Easy

        1,3 мегапикселей (с интерполяцией) для очень высокого качества изображений

        Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-мегапиксельное разрешение (с интерполяцией) для видео и фотографий. В результате вы можете получать снимки высокого качества даже при печати в большом формате.

        Плавное изображение с 30 кадрами в секунду

        Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.

        3-х кратное цифровое увеличение для качественных крупных планов

        Можно увеличивать и уменьшать изображение для достижения его идеального оформления. Благодаря экранному интерфейсу процесс увеличения полностью контролируется пользователем и обеспечиваются идеальные результаты.

        Функция автоматического сопровождения лица

        Современное программное обеспечение камеры автоматически определяет лицо пользователя, а объектив перемещается, сопровождая перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра даже если вы двигались во время видеоконференции. Это дает свободу самовыражения и позволяет естественно общаться.

        Поворотный корпус позволяет направить камеру в любую сторону

        Оцените истинную свободу съемки с поворотным корпусом, позволяющим направить камеру в любую сторону. Просто поверните камеру под любым углом в пределах 360° для съемки любого объекта, не меняя положения камеры..

        Сертификация Skype

        Данная веб-камера имеет сертификат Skype. Отправляйте изображения и звук высокого качества в любую точку мира, а заодно пользуйтесь бесплатной телефонией и службой коротких сообщений через всемирную сеть.

        Шумоподавление для более четкой передачи речи

        Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и способствует более четкой передаче речи как в условиях тишины, так и в шумной обстановке.

        Мультимедийная гарнитура с микрофоном для наилучшего качества звука

        Мультимедийная гарнитура Philips прилагается к веб-камере. Микрофон обеспечивает оптимальное качество звука и удобство использования.

        Простота установки и использования

        Вы всего в трех шагах от использования вашей веб-камеры. 1. Установите ПО 2. Подключите камеру 3. Начинайте видеовызов

        Совместима со всеми службами мгновенных сообщений

        Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.

        Создавайте, храните и управляйте изображениями с VLounge

        ПО для очень удобной съемки, управления и архивирования моментальных фотографий и видеоклипов. С помощью всего лишь пары щелчков мыши вы сможете создавать и отправлять видеопочту. Это ПО обеспечивает все необходимое, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами веб-камеры Philips.

        Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий

        Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

        Надежно крепится на монитор, ноутбук или стол

        Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеовызова.

        Технические характеристики

        • Механизмы

          Датчик
          VGA СМOS
          Максимальная диафрагма
          F:2.6
          Угол обзора
          50 градусов
          Конструкция объектива
          3 элемента
          Баланс белого
          2600 - 7600 k
          Минимальная освещенность
          < 5 люкс
          Формат данных
          YUY2, MJPEG
          Глубина цвета
          24 бит

        • Разрешение

          Видеоразрешение
          VGA
          Фоторазрешение
          VGA
          Видеоразрешение с интерполяцией
          1,3 Мп
          Фоторазрешение с интерполяцией
          1,3 Мп
          Максимальная частота смены кадров
          30 кадров/сек

        • Аудио

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Шумоподавление
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Руководство по быстрой установке
          • Мультимедийная гарнитура SHM2000

        • Дополнительные функции

          Цифровой зум
          3x
          Автоматическое распознавание лиц
          Да
          Кнопка съемки
          Да
          Светодиодный индикатор включения/выключения
          Да

        • ПО

          VLounge
          Высшее качество
          Добавить видео в
          • Skype
          • Windows Live Messenger
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Instant Messenger

        • Требования к системе

          Операционная система
          • Microsoft Windows XP (SP2)
          • Microsoft Windows Vista
          Процессор
          Pentium® III, 850 МГц или эквивалент
          ОЗУ
          256 Mб ОЗУ
          Требуемое свободное место на диске
          200 МБ
          USB
          Свободный порт USB
          Привод CD-ROM или DVD-ROM
          Да

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,5 метра
          Интерфейс
          • USB 1.1
          • Порт USB 2.0
          видео класса USB
          UVC
          Питание
          Через USB кабель

        • Габариты изделия

          Ширина
          3,7  см
          Высота
          5  см
          Глубина
          1,7  см
          Ширина (с подставкой)
          3,7  см
          Высота (с подставкой)
          7,1  см
          Глубина (с подставкой)
          6,2  см
          Вес (с подставкой)
          0,0905  кг

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 12581 42339 1
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Высота
          19  см
          Ширина
          19  см
          Глубина
          9  см
          Вес нетто
          0,181  кг
          Вес брутто
          0,49  кг
          Вес упаковки
          0,309  кг

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 42358 2
          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          40  см
          Ширина
          28,8  см
          Высота
          22,3  см
          Вес нетто
          1,086  кг
          Вес брутто
          3,676  кг
          Вес упаковки
          2,59  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Мультимедийная гарнитура SHM2000
        • Руководство по быстрой установке

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