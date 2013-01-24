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Адаптер питания нетбука

SPJ5100/10
  • На старт, внимание, заряжай На старт, внимание, заряжай На старт, внимание, заряжай
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    Адаптер питания нетбука

    SPJ5100/10

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Адаптер питания нетбука

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Адаптер питания нетбука

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.

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      На старт, внимание, заряжай

      с системой автопереключения напряжения

      Автоматическое переключение напряжения для нетбуков

      Автоматическое переключение напряжения для нетбуков

      Нетбук необходимо заряжать, иногда в самое неподходящее время. Адаптер питания для нетбуков Philips позволяет заряжать устройства, где бы вы ни находились. Просто подключите его к розетке нужным типом штекера и заряжайте нетбук, не беспокоясь о регулировке мощности.

      Идеально подходит для сумки для нетбука Philips

      Идеально подходит для сумки для нетбука Philips

      Портативный адаптер питания для нетбука Philips не только помещается в сумку для нетбука, но и идеально подходит для сумки для нетбука Philips. В сумке для нетбука Philips имеется специальный карман для переноски адаптера нетбука и множество отделений для хранения аксессуаров.

      Наматывающийся кабель для регулировки длины

      Наматывающийся кабель для регулировки длины

      Благодаря наматывающемуся кабелю длину кабеля можно регулировать исходя из ваших потребностей (до 3 метров). Кроме того, можно хранить кабель внутри коробки, что очень удобно при его переноске.

      Легко помещается в сумку для нетбука

      Дизайн "кабеля и адаптера питания" все-в-одном позволяет переносить портативный адаптер питания для нетбука.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        Руководство по быстрой установке
        Адаптер
        Штекеры совместемы с нетбуками большинства фирм
        Кабели
        Складываемые кабели переменного и пост. тока

      • Подключения

        Длина кабеля
        до 3 метров

      • Входная мощность

        напряжение
        100–240 В

      • Совместимость

        Acer Aspire one
        AOD150, A110, A150, D150, D250, Pro531 и 751
        Asus
        N10
        Asus Eee PC
        900, 901, 904, 1000, 1002, S101, T91 и MK90
        Asus Seashell
        1005, 1008 и 1101
        BenQ Joybook
        U101, U102, U103, U121 и U131
        Compaq Mini
        700, 702 и 730
        Dell Inspiron Mini
        серии 9, 9n, 910, 10, 10V и 12
        Fujitsu
        M1010 и M2010
        Гигабайт
        M912, M1022, S1024, и T1028
        HP Mini
        110, 1000, 1010, 1014, 1019, 1035, 1100 и 1120
        HP Mini Note
        2133, 2140 и 5101
        Kohjinsha
        серии SA1F00 и SH811
        Lenovo IdealPad
        S9, 10, 10-2 и 12
        LG Xnote
        X100, X110, X120, и X130
        MSI Wind NB
        U90, U100 и U115
        Samsung
        NC10, NC20, N110, N120, N130, N140, N310 и N510
        Toshiba
        NB100, NB105 и NB200

      • Вых. мощность

        Электрический ток
        макс. 2500 мА, 2100 мА
        Питание
        макс. 40 Вт
        напряжение
        10,5 В, 12 В, 19 В

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          • Сверьтесь со списком штекеров, приведенном на держателе штекеров, в кратком руководстве (таблица характеристик штекеров для нетбука), в брошюре или на сайте www.philips.com ( поиск > SPJ5100 ) в обновленном списке штекеров.
          • Для предотвращения случайных повреждений выберите нужный тип штекера для соответствующей модели нетбука.
          • Производитель данного изделия ( SPJ5100 ) не несет ответственности за косвенный ущерб или ущерб в результате неправильного использования.

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