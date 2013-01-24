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Переносной адаптер питания для ноутбуков

SPJ7100/10
  • На старт, внимание, заряжай На старт, внимание, заряжай На старт, внимание, заряжай
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    Переносной адаптер питания для ноутбуков

    SPJ7100/10

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Переносной адаптер питания для ноутбуков

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Переносной адаптер питания для ноутбуков

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.

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      На старт, внимание, заряжай

      с системой автопереключения напряжения

      Автоматическое переключение напряжения

      Автоматическое переключение напряжения

      Ноутбук необходимо заряжать, иногда в самое неподходящее время. Адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет заряжать устройства, где бы вы ни находились. Просто подключите его к розетке нужным типом штекера и заряжайте нетбук, не беспокоясь о регулировке мощности.

      Помещается в сумку для нетбука

      Помещается в сумку для нетбука

      Портативный адаптер питания для нетбука Philips не только помещается в сумку для нетбука, но и идеально подходит для сумки для нетбука Philips. В сумке для нетбука Philips имеется специальный карман для переноски адаптера нетбука и множество отделений для хранения аксессуаров.

      Наматывающийся кабель для регулировки длины

      Наматывающийся кабель для регулировки длины

      Благодаря наматывающемуся кабелю длину кабеля можно регулировать исходя из ваших потребностей (до 3 метров). Кроме того, можно хранить кабель внутри коробки, что очень удобно при его переноске.

      Универсальные штекеры подходят для подключения большинства ноутбуков

      Универсальные штекеры подходят для подключения большинства ноутбуков

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Адаптер
        Штекеры совместемы с ноутбуками большинства фирм
        Кабели
        Складываемые кабели переменного и пост. тока
        Входящие в комплект аксессуары
        Руководство по быстрой установке

      • Подключения

        Длина кабеля
        до 3 метров

      • Входная мощность

        напряжение
        100–240 В

      • Совместимость

        Acer
        Aspire, Aspire timeline, Extensa, Ferrari, TravelMate, TravelMate timeline
        Asus
        Business, Multimedia entertainment, Special edition VX1,Superior mobility, Versatile performance
        Dell
        Adamo, Inspiron, Latitude, Precision, Studio, Vostro, XPS
        Fujitsu
        Lifebook 700, Lifebook P, Lifebook T, Stylistic
        HP
        Compaq, Compaq Presario, Elitebook, Envy, Mini, Pavilion dm1/dm3/dv2/dv6, Probook, Touchsmart
        Lenovo
        B450, G450, IdeaPad U, ThinkPad Edge, ThinkPad X
        MSI
        Classic, Entertainment, Wind netbook
        Toshiba
        Portege, Satellite, Satellite Pro
        Sony
        VGN-G, VGN-TT, VGN-TX, VGN-TZ
        Samsung
        P, Q, R, X

      • Вых. мощность

        Электрический ток
        3420 мА, 4100 мА
        напряжение
        16 В, 19 В
        Питание
        65 Вт макс.

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          • Сверьтесь со списком штекеров, приведенном на держателе штекеров, в кратком руководстве (таблица характеристик штекеров для ноутбука), в брошюре или на сайте www.philips.com ( поиск > SPJ7100 ) в обновленном списке штекеров.
          • Для предотвращения случайных повреждений выберите нужный тип штекера для соответствующей модели ноутбука.
          • Данное изделие предназначено для продажи только за пределами США

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