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    Мышь с системой хранения кабеля

    SPM5900/10
    Общая оценка / 5
    • Портативная Портативная Портативная
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      Мышь с системой хранения кабеля

      SPM5900/10
      Общая оценка / 5

      Портативная

      Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Мышь с системой хранения кабеля

      Портативная

      Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.

      Портативная

      Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Мышь с системой хранения кабеля

      Портативная

      Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.

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        Мышь с системой хранения кабеля

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Портативная

        Скрытое хранение кабеля USB

        Скрытое хранение кабеля USB

        Кабель хранится внутри мыши

        Высокопроизводительная светодиодная оптика гарантирует точность перемещения

        Высокопроизводительная светодиодная оптика гарантирует точность перемещения

        Оптическая технология Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. Можно работать с ней на большим количестве поверхностей, включая дерево, пластмассу и бумагу.

        Чехол

        Чехол

        Регулируемая длина кабеля

        Удобная система хранения помогает регулировать длину кабелей и хранить их в порядке, поэтому ваш рабочий стол всегда будет выглядеть аккуратно.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Подключение Plug & Play
          Да
          Длина кабеля
          600 мм
          Интерфейс
          • USB 1.1
          • Порт USB 2.0
          Проводной
          Да

        • Управление

          Вращающееся колесико
          Да

        • Размещение кабелей

          Скрытый кабель USB
          Да

        • Датчик

          Оптический
          Да
          Чувствительность мыши
          DPI 1200

        • Требования к системе

          Операционная система
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows Vista
          • Microsoft Windows XP
          • Windows 7
          ОС Mac
          Mac OS X версии 10.2.8 и последующие
          USB
          Свободный порт USB

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Чехол
        • Руководство пользователя

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