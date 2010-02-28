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Беспроводная мышь для ноутбука

SPM6800/10
  • Беспроводная Беспроводная Беспроводная
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    Mac

    Беспроводная мышь для ноутбука

    SPM6800/10

    Беспроводная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводная мышь для ноутбука

    Беспроводная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводная мышь для ноутбука

    Беспроводная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводная мышь для ноутбука

      Беспроводная мышь для ноутбука

      Итого:

      Беспроводная

      Невероятно простo

      • беспроводная
      Помехоустойчивое беспроводное подключение 2,4 ГГц

      Помехоустойчивое беспроводное подключение 2,4 ГГц

      Устройство подключается с помощью устойчивого беспроводного подключения

      Долгосрочный ключ Nano Dongle

      Долгосрочный ключ Nano Dongle

      Небольшой ключ удобно хранится внутри устройства. Его также можно оставить в разъеме порта USB.

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

      Высокопроизводительная светодиодная оптика гарантирует точность перемещения

      Высокопроизводительная светодиодная оптика гарантирует точность перемещения

      Оптическая технология Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. Можно работать с ней на большим количестве поверхностей, включая дерево, пластмассу и бумагу.

      Совместим с MAC и ПК

      Совместим с MAC и ПК

      Удобное в использовании колесо прокрутки

      Пользователь может с легкостью выполнять прокрутку колеса всего одним пальцем.

      Чехол для путешествий может использоваться как очиститель экрана

      Футляр предназначен не только для хранения, его также можно использовать в качестве очистителя экрана для удаления пыли.

      • Подключения

        Беспроводное соединение
        Да
        Подключение Plug & Play
        Да
        Интерфейс
        • USB 1.1
        • Порт USB 2.0

      • Датчик

        Чувствительность мыши
        DPI 1200
        Оптический
        Да

      • Управление

        Вращающееся колесико
        Да

      • Питание

        Количество батарей
        2
        Тип элемента питания
        AA

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • 2 аккумулятора типа AA
        • Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации
        Чехол
        Чехол для путешествий может использоваться как очиститель экрана

      • Экохарактеристики

        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Декларация запрещенных веществ
        • Изготовитель
        • Упаковка
        Упаковочный материал
        RPET

      • Требования к системе

        ОС Mac
        Mac OS X версии 10.2.8 и последующие
        Операционная система
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows Vista
        • Microsoft Windows XP
        • Windows 7
        USB
        Свободный порт USB

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Чехол
      • 2 аккумулятора типа AA
      • Инструкция по эксплуатации

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          • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.
          • Логотип Windows является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.
          • Mac и логотип Mac являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Apple в США и других странах.

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