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Беспроводная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.
Беспроводная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.
Беспроводная мышь для ноутбука
Цена магазина Philips
Итого:
Устройство подключается с помощью устойчивого беспроводного подключения
Небольшой ключ удобно хранится внутри устройства. Его также можно оставить в разъеме порта USB.
Лазер Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. С ним можно работать на разных типах поверхностей
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Возможности подключения
Управление
Датчик
Эко-характеристики
Питание
Требования к системе
Аксессуары