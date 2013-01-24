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    Беспроводная мышь для ноутбука

    SPM6900/10
    Общая оценка / 5
    • Беспроводная Беспроводная Беспроводная
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      Mac

      Беспроводная мышь для ноутбука

      SPM6900/10
      Общая оценка / 5

      Беспроводная

      Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводная мышь для ноутбука

      Беспроводная

      Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.

      Беспроводная

      Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводная мышь для ноутбука

      Беспроводная

      Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.

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        Беспроводная мышь для ноутбука

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводная

        Помехоустойчивое беспроводное подключение 2,4 ГГц

        Помехоустойчивое беспроводное подключение 2,4 ГГц

        Устройство подключается с помощью устойчивого беспроводного подключения

        Долгосрочный ключ Nano Dongle

        Долгосрочный ключ Nano Dongle

        Небольшой ключ удобно хранится внутри устройства. Его также можно оставить в разъеме порта USB.

        Точный лазерный датчик

        Точный лазерный датчик

        Лазер Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. С ним можно работать на разных типах поверхностей

        Индикатор сообщает о низком заряде батарей

        Индикатор сообщает о низком заряде батарей

        Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

        Чехол

        Чехол

        Технические характеристики

        • Возможности подключения

          Беспроводные
          Да
          Подключение Plug & Play
          Да
          Интерфейс
          • USB 1.1
          • Порт USB 2.0

        • Управление

          Вращающееся колесико
          Да

        • Датчик

          Лазер
          Да
          Чувствительность мыши
          DPI 1200

        • Эко-характеристики

          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да

        • Питание

          Количество батарей
          2
          Тип элемента питания
          Тип AAA

        • Требования к системе

          ОС Mac
          Mac OS X версии 10.2.8 и последующие
          Операционная система
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows Vista
          • Microsoft Windows XP
          • Windows 7
          USB
          Порт Free USB

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Аккумуляторы 2 x AAA
          • Руководство пользователя

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Щелочная батарея AAA Ultra Alkaline
        • Чехол
        • Руководство пользователя

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            • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.
            • Логотип Windows является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.
            • Mac и логотип Mac являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Apple в США и других странах.

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